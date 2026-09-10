U23 Việt Nam quyết tâm vượt vòng bảng ASIAD 2026; Kịch tính vòng mở màn Champions League 2026/27

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ngay vòng 1 Vietnam Open 2026 trước tài năng trẻ Trung Quốc; Ronaldo đánh đầu đẳng cấp, Al Nassr vượt qua Abha tại Saudi Pro League; Chelsea lội ngược dòng nghẹt thở thắng Leeds 6-3 tại Cúp Liên đoàn... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/9).

U23 Việt Nam quyết tâm vượt vòng bảng ASIAD 2026

Thay đổi kế hoạch ban đầu, VFF quyết định cử đội hình U23 tham dự ASIAD 2026 thay vì U21 để đảm bảo sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục. Dẫn dắt đội bóng tại Nhật Bản là HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh, trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự ASEAN Cup.

U23 Việt Nam sở hữu lực lượng mạnh với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm V.League, trong đó có 13 gương mặt từng giành hạng Ba U23 châu Á 2026 cùng sự bổ sung chất lượng như trung vệ cao 1m95 Đinh Quang Kiệt.

Rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam từng dự U23 châu Á 2026 vẫn sẽ góp mặt ở ASIAD 2026.

Nằm ở bảng C, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Kuwait (15/9), U23 Philippines (18/9) và thử thách lớn nhất U23 Uzbekistan (22/9). Với lịch thi đấu thuận lợi và chiều sâu đội hình tốt, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Nguyễn Thùy Linh dừng bước ngay vòng 1 Vietnam Open 2026 trước tài năng trẻ Trung Quốc

Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã bất ngờ dừng bước ngay vòng 1 giải cầu lông Vietnam Open 2026 sau thất bại 0-2 (17-21, 20-22) trước Xu Wen Jing (Trung Quốc).

Thùy Linh không thể vượt qua vòng 1 của Vietnam Open 2026. Ảnh: Quang Liêm

Dù thi đấu nỗ lực, tạo ra thế trận giằng co và nhiều lần vượt lên dẫn trước, Thùy Linh vẫn thiếu đi sự ổn định ở những thời điểm quyết định, để tay vợt 19 tuổi đang có phong độ cao lội ngược dòng thành công. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Thùy Linh trước đối thủ này sau Korea Masters.

Cùng ngày, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh cũng chính thức chia tay giải đấu sau khi để thua Zhe Ying Wu ở vòng đấu chính.

Chelsea lội ngược dòng nghẹt thở thắng Leeds 6-3 tại Cúp Liên đoàn

Chelsea đã có chiến thắng hú vía 6-3 trước Leeds tại vòng ba Cúp Liên đoàn sau khi bị dẫn trước hai bàn trong hiệp một. Quyết định xoay tua lực lượng mạnh mẽ với chín sự thay đổi của HLV Xabi Alonso suýt trả giá đắt khi để thủng lưới trước các pha lập công của Tarik Muharemovic và Brenden Aaronson.

Cole Palmer ăn mừng sau khi ghi bàn phạt đền. Ảnh: AP

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, việc tung các trụ cột như Cole Palmer và Pedro Neto vào sân đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Cole Palmer khởi đầu màn ngược dòng rực rỡ bằng một cú đúp, kết hợp cùng các bàn thắng của Pedro Neto, Valentin Barco và cú đúp từ Danny Welbeck để ấn định tỷ số 6-3.

Sau trận đấu, HLV Alonso thẳng thắn thừa nhận việc liều lĩnh xoay tua đội hình của ông là một rủi ro lớn suýt khiến đội nhà ôm hận.

Vòng mở màn Champions League 2026/27: Liverpool ngược dòng bản lĩnh, PSG và Barca đại thắng tưng bừng

Lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2026/27 chứng kiến màn ra quân vô cùng ấn tượng của các ông lớn châu Âu.

Liverpool giành trọn 3 điểm. Ảnh: LFC

Tại thánh địa Anfield, Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Andoni Iraola đã thể hiện bản lĩnh khi lội ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1. Dù để Marcos Llorente - “khắc tinh” quen thuộc mở tỷ số sớm cho đội khách, “The Kop” nhanh chóng vùng lên san bằng cách biệt nhờ công Dominik Szoboszlai trước khi Alexis Mac Allister tung cú sút quyết đoán ấn định chiến thắng ngay đầu hiệp hai.

PSG trút giận lên đối thủ.

Trong khi đó, PSG tạo ra cơn mưa bàn thắng khi vùi dập Slovan Bratislava 6-1. Tâm điểm chú ý thuộc về Ferran Torres với cú hat-trick lịch sử ngay trong trận ra mắt Champions League cho đội bóng thủ đô Paris, kết hợp cùng màn trình diễn thăng hoa của Ousmane Dembele.

Odegaard ghi siêu phẩm giúp Arsenal có 3 điểm. Ảnh: Arsenal

Trên đất Ý, Arsenal cũng giành trọn 3 điểm quý giá trước Napoli bằng chiến thắng tối thiểu 1-0. Đội trưởng Martin Odegaard một lần nữa sắm vai người hùng với pha lập công đẳng cấp ở phút 75, giúp “Pháo thủ” duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa.

Lamine Yamal ghi bàn từ đá phạt trực tiếp chỉ ít phút khi đeo băng thủ quân. Ảnh: Diario AS

Khép lại loạt trận, Barcelona tiếp tục khẳng định sức mạnh tấn công hủy diệt dưới thời Hansi Flick khi đè bẹp Feyenoord 5-1.

Raphinha tiếp tục phong độ rực rỡ với một cú đúp, Karim Adeyemi lập công, đặc biệt là khoảnh khắc tài năng trẻ Lamine Yamal đeo băng đội trưởng và ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp mang thương hiệu của Lionel Messi, trước khi Gabriel Jesus ấn định chiến thắng đậm đà cho đội bóng xứ Catalunya.

Ronaldo đánh đầu đẳng cấp, Al Nassr vượt qua Abha tại Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo tiếp tục tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng với pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 22, giúp Al Nassr đánh bại Abha 2-1. Đây là pha lập công thứ 979 trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo ghi bàn thắng thứ 979. Ảnh: Al Nassr

Đội chủ nhà tiếp tục làm chủ thế trận và nhân đôi cách biệt ở phút 58 nhờ công Al Hamdan. Dù Nabil Fekir nỗ lực rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút 75, Al Nassr vẫn đứng vững để bảo toàn thành quả.

Trọn vẹn ba điểm giúp Al Nassr duy trì vị trí thứ hai tại Saudi Pro League 2026/27 với 15 điểm, tiếp tục bám đuổi sát nút đội đầu bảng Al Hilal.

HS