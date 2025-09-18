Tỷ lệ hành khách dùng VneID làm thủ tục đi máy bay tăng cao

Hành khách đã bắt đầu làm quen và sử dụng sinh trắc học tại các điểm chạm (quầy thủ tục, cổng an ninh, cửa khởi hành) để làm thủ tục đi máy bay ở các cảng hàng không, sân bay.

Hành khách làm thủ tục đi máy bay qua ứng dụng VneID tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cảng hàng không, sân bay đã và đang triển khai sử dụng sinh trắc học VneID hoặc các kiosk tự phục vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tự làm thủ tục đi máy bay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Từ ngày 1/12, chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt.

Khách làm quen và sử dụng tại các điểm chạm

Với mục tiêu từng bước xây dựng một hệ sinh thái hàng không thông minh, hành khách có thể hoàn tất thủ tục chuyến bay chỉ bằng một lần quét khuôn mặt mà không cần xuất trình giấy tờ vật lý như căn cước hay thẻ lên máy bay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hạ tầng thiết bị, quy trình khai thác và công tác hướng dẫn hành khách được thực hiện đồng bộ.

Các cảng hàng không trực thuộc ACV đã triển khai nhiều công tác như: Treo băng rôn tuyên truyền kèm theo hình ảnh minh họa; trình chiếu video clip hướng dẫn hành khách sử dụng VNeID tại nhà ga hành khách; thiết lập lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học tại quầy làm thủ tục, điểm kiểm tra an ninh và cửa lên tàu bay; thành lập tổ hỗ trợ sinh trắc học chuyên trách, đảm bảo túc trực hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn hành khách tại các điểm làm thủ tục, nhất là trong khung giờ cao điểm; đầu tư hệ thống hạ tầng trực quan: bảng chỉ dẫn, màn hình, biển hiệu hướng dẫn sử dụng VNeID tại tất cả các khu vực trọng yếu trong nhà ga...

Bên cạnh đó, các cảng hàng không phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành phố và Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) nhằm hỗ trợ hành khách đăng ký, xác thực và nâng cấp tài khoản VNeID cấp độ 2 - điều kiện cần để sử dụng dịch vụ sinh trắc học.Các cảng hàng không cùng với hãng hàng không đẩy mạnh công tác truyền thông tại điểm tiếp xúc, nâng cao nhận thức và khuyến khích hành khách chủ động tiếp cận công nghệ mới.

Theo số liệu báo cáo của các cảng hàng không trực thuộc ACV, từ ngày 1/8-15/9/2025, tất cả các phương thức sử dụng định danh điện tử và thiết bị kiểm soát đều tăng trưởng tốt hơn về tỷ lệ đạt được. Điều này cho thấy mức độ triển khai và thói quen hành khách sử dụng dịch vụ đã được cải thiện rõ rệt.Cụ thể, hành khách làm thủ tục đi máy bay qua ứng dụng VNeID tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng thị phần còn nhỏ, VNeID mới bắt đầu được hành khách quen dần, còn nhiều tiềm năng mở rộng.

Tại quầy làm thủ tục có thiết bị ACV-ID, đây là điểm chạm có tốc độ tăng ổn định và cao nhất. Sự tăng trưởng này phản ánh hiệu quả khi ACV triển khai thiết bị tại quầy, hành khách dễ dàng tiếp cận và được hỗ trợ trực tiếp từ nhân viên của cảng hàng không.

Qua cửa kiểm soát an ninh, hành khách đã quen dần với việc sử dụng sinh trắc học trong khâu kiểm soát an ninh, giúp rút ngắn thời gian và giảm ùn tắc.

Vietnam Airlines khuyến khích hành khách làm thủ tục đi máy bay thông qua ứng dụng VNeID. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại cửa lên tàu bay, mặc dù tốc độ tăng gần gấp 3 lần so với ban đầu nhưng tỷ lệ này vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch, điều này cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách sử dụng và mở rộng hạ tầng.

“Sau hơn một tháng triển khai chính thức tại các cảng hàng không trực thuộc ACV, hành khách đã bắt đầu làm quen và sử dụng sinh trắc học tại các điểm chạm (quầy thủ tục, cổng an ninh, cửa khởi hành). Tỷ lệ sử dụng ghi nhận xu hướng tăng dần, phản ánh sự tiếp nhận tích cực từ phía hành khách,” lãnh đạo ACV đánh giá.

Quyết tâm chuyển đổi số hàng không

Phía ACV cũng cho rằng một số cảng hàng không trọng điểm đã đạt kết quả tốt và ổn định, khẳng định tính khả thi của hệ thống như: Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Phú Bài, Chu Lai, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Côn Đảo và Rạch Giá đã ghi nhận kết quả tích cực.

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cát Bi đã có bước cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong nửa đầu tháng 9, cho thấy tiềm năng bứt phá nếu tiếp tục được hỗ trợ về hạ tầng và nhân lực. Một số Cảng hàng không quốc tế như: Phú Quốc, Đà Nẵng, Nội Bài vẫn chưa đạt mức kỳ vọng, đặc biệt ở cửa khởi hành, nơi hành khách có xu hướng chọn luồng truyền thống.

Thừa nhận trong thời gian thực hiện vừa qua có phát sinh lỗi kết quả về chậm hoặc không thành công tại cửa an ninh tự động tại một số cảng hàng không, lãnh đạo ACV chỉ ra nguyên nhân một vài trường hợp là do lỗi từ hệ thống sinh trắc học ACV, nhiều trường hợp là do hãng hàng không trả dữ liệu về chậm nên ACV đang cùng với các hãng hàng không khắc phục lỗi này.

Thủ tướng yêu cầu từ ngày 1/12 hành khách đi máy bay chỉ làm thủ tục tại quầy nếu có hành lý ký gửi hoặc thuộc diện đặc biệt, còn lại phải thực hiện toàn trình qua VNeID hoặc kiosh tự phục vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ACV vẫn đang tiếp tục duy trì nhóm báo lỗi sinh trắc học, hotline kỹ thuật 24/7 hàng ngày để theo dõi, giám sát các lỗi hiện hữu bao gồm: nguyên nhân, phương án khắc phục, thời gian khắc phục và trạng thái đã khắc phục.

“Việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục cho hành khách đi máy bay không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chuyển đổi số toàn diện của ngành Hàng không Việt Nam nói chung và ACV nói riêng nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất tới hành khách và hiệu quả vận hành được nâng tầm theo chuẩn mực quốc tế,” lãnh đạo ACV nhấn mạnh./.

Theo Vietnam+