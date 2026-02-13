Hotline: 0822.173.636   |

“Tưng bừng sắc xuân - Rộn ràng niềm tin” - bản hòa ca mùa xuân dâng Đảng

Hoàng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - Tối 13/2, tại Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, UBND phường Đông Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2026) và chào xuân Bính Ngọ 2026.

Tối 13/2, tại Di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, UBND phường Đông Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 79 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2026) và chào xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình mang chủ đề “Tưng bừng sắc xuân - Rộn ràng niềm tin”, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tham dự.

Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới.

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương nghệ thuật xuyên suốt.

Chương I - “Mùa xuân có Đảng” tái hiện những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển đất nước.

Các liên khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Tổ quốc được thể hiện sôi nổi, trang trọng, tạo không khí hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương II với tên gọi “Xuân an vui - Trọn niềm tin” mang đến một không gian nghệ thuật đậm chất di sản.

Đặc biệt, tiết mục “Nơi rừng thông con dựng tượng đài Bác” đã lay động trái tim người xem trên chính mảnh đất từng vinh dự đón Bác về thăm.

Bên cạnh đó, điệu múa đèn Đông Anh - nét tinh hoa dân ca dân vũ xứ Thanh đã tạo nên điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các giá trị truyền thống.

Khép lại chương trình là chương III mang chủ đề “Khát vọng hùng cường”.

Những ca khúc như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” hay “Việt Nam tiếp bước tương lai” đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đổi mới, sáng tạo và ý chí quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình không chỉ là bữa tiệc tinh thần đặc sắc phục vụ Nhân dân trong dịp Tết đến, xuân về mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong các thế hệ hôm nay.

Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Đông Sơn, cùng với cả tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới, trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Hoàng Sơn

#Đại hội XIV của Đảng #Đảng cộng sản Việt Nam #phường Đông Sơn #Niềm tin #Chương trình nghệ thuật #Mùa xuân dâng đảng #Nghị quyết của Đảng #Đại hội đại biểu #Di tích lịch sử

