Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Nhân dân vùng lũ

Ngày 29/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả, thăm, động viên và trao quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 tại xã Yên Nhân và xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 động viên người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Yên Nhân.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trước đó, bão số 5 gây mưa lớn kéo dài, tại quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn xã Yên Nhân đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông và cô lập nhiều thôn bản, hàng trăm ngôi nhà tại xã Yên Nhân và Bát Mọt bị vùi lấp, tàn phá nặng nề. Tại một số vị trí cong cua, đổ đèo, lũ quét, lũ ống kèm theo nước sông dâng cao đã cuốn 2/3 chiều ngang mặt đường, tạo thành những vực sâu nguy hiểm, giao thông bị tê liệt.

Cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy PTKV3- Ngọc Lặc giúp người dân xã Yên Nhân khắc phục sau mưa bão.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác và cấp ủy chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình chịu thiệt hại nặng nề và trao hơn 2 tấn lương khô, thịt hộp, mỳ tôm cùng các nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, điều động thêm 400 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão.

Đồng chí cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, hỗ trợ lực lượng, phương tiện giúp nhân dân các vùng chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão sớm ổn định cuộc sống.

Xuân Hùng (Bộ CHQS tỉnh)