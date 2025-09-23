Trung Quốc tiếp tục ban hành cảnh báo màu cam về siêu bão Ragasa

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sáng ngày 23/9, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc tiếp tục ban hành cảnh báo màu cam (mức cao thứ 2 trong 4 mức cảnh báo) đối với siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của nước này.

Trung Quốc tiếp tục ban hành cảnh báo màu cam về siêu bão Ragasa. (Nguồn: Xinhua)

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc, đến 5 giờ sáng ngày 23/9 (giờ địa phương) tâm bão Ragasa nằm trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 750km về phía Đông Đông Nam, tốc độ gió mạnh nhất gần tâm bão là cấp 17. Dự kiến, bão Ragasa sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Theo dự báo, siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào bờ biển miền Trung và miền Tây tỉnh Quảng Đông vào ngày 24/9 với cường độ mạnh hoặc siêu bão, gây ra gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn tại Chu Hải (Zhuhai).

Sau khi tham vấn và đánh giá, chính quyền thành phố Chu Hải đã quyết định, ngoài việc tạm dừng các lớp học từ ngày 23-24/9, tất cả các hoạt động như đi làm, sản xuất, giao thông vận tải và kinh doanh sẽ tạm dừng hoạt động từ 12 giờ trưa ngày 23/9.

Trước đó, trước ảnh hưởng của bão Ragasa, ngày 22/9, thành phố Thâm Quyến (Shenzhen) tỉnh Quảng Đông cho biết sẽ sơ tán 400.000 cư dân đến nơi an toàn; học sinh mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở tạm dừng đến trường; các dịch vụ hàng không cũng như đường sắt cũng tạm dừng vận hành.../.

Theo TTXVN