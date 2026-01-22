Trung Quốc quan ngại sâu sắc về gói an ninh mạng mới của EU

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước gói an ninh mạng mới nhất do Ủy ban châu Âu triển khai, nhằm “giảm rủi ro một cách cưỡng ép” trong chuỗi cung ứng mạng di động, động thái mà một số nhà quan sát cho rằng nhắm trực tiếp vào Trung Quốc.

Trung Quốc bày tỏ quan ngại về gói biện pháp an ninh mạng của EU. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Quách Gia Côn cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc chưa bao giờ là mối đe dọa an ninh đối với các quốc gia châu Âu, khi họ đã hoạt động lâu dài, hợp pháp tại châu Âu, tuân thủ pháp luật và là những nhà cung cấp chất lượng cao cho lĩnh vực viễn thông và kỹ thuật số của EU.

Ông nhấn mạnh rằng việc cưỡng ép hạn chế hoặc cấm các công ty tham gia thị trường mà không có bất kỳ bằng chứng nào, dựa trên các tiêu chuẩn phi kỹ thuật, là hành vi “vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc thị trường và cạnh tranh công bằng”.

Theo ông Quách, chủ nghĩa bảo hộ này là một ví dụ nữa cho thấy việc biến hợp tác kinh tế bình thường thành vấn đề chính trị và an ninh. Ông cảnh báo rằng các hành động can thiệp tùy tiện vào thị trường và phá vỡ các quy luật kinh tế không khiến bất kỳ quốc gia nào an toàn hơn, mà ngược lại sẽ phải trả giá đắt.

Ông Quách cho rằng Ủy ban châu Âu đã phớt lờ thực tế rằng các công ty Trung Quốc cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cao, cũng như nền tảng hợp tác vững chắc và tiềm năng lớn giữa Trung Quốc và EU trong ngành mạng kỹ thuật số, để lấy an ninh làm cái cớ cho các toan tính chính trị. Ông Quách khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Đạo luật An ninh mạng của EU nhằm loại bỏ các nhà cung cấp công nghệ viễn thông bị coi là “rủi ro cao” khỏi hạ tàng mạng của khối Ảnh: Shutterstock.

Trước đó, hôm 20/1, Ủy ban châu Âu đã công bố gói “Đạo luật An ninh mạng”, nhằm loại bỏ các nhà cung cấp công nghệ viễn thông bị coi là “rủi ro cao” khỏi hạ tầng mạng của khối. Ủy ban châu Âu yêu cầu các nhà khai thác viễn thông phải thay thế các linh kiện cốt lõi trong vòng 36 tháng kể từ khi danh sách các nhà cung cấp có rủi ro cao được công bố.

Thúy Hà

Nguồn: Xinhua