Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn phân tán cỡ trung cho tên lửa hành trình

Triều Tiên ngày 3/11 thông báo đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn phân tán cỡ trung dành cho tên lửa hành trình chiến lược, nhằm đánh giá sức công phá và khả năng tấn công theo phương thẳng đứng của loại vũ khí này. Đây là vụ thử mới nhất trong một loạt hoạt động phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng thời gian gần đây.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), vụ thử được Cơ quan Quản lý tên lửa nước này tiến hành ngày 2/11, dưới sự giám sát của ông Kim Jong-sik, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là thành viên Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng.

KCNA dẫn đánh giá của Viện Đầu đạn thuộc Cơ quan Quản lý tên lửa cho biết, đầu đạn phân tán cỡ trung gắn trên tên lửa hành trình có khả năng phá hủy một khu vực rộng từ 5-6 ha với mật độ sức công phá cao nhất. Trong khi đó, Viện Hệ thống tên lửa hành trình cho biết đã cải thiện khả năng tấn công theo phương thẳng đứng của tên lửa bằng cách nâng cao khả năng cơ động ở giai đoạn cuối quỹ đạo bay, đồng thời tính đến đặc điểm địa hình và điều kiện tự nhiên của khu vực mục tiêu.

Theo KCNA, người đứng đầu Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển đa dạng các hệ thống vũ khí nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và răn đe các mối đe dọa. Quan chức này mô tả cuộc thử nghiệm là một phần trong hoạt động nghiên cứu khoa học thường kỳ nhằm nâng cao sức mạnh của các hệ thống chiến đấu, đồng thời khẳng định kết quả thử nghiệm cho thấy năng lực tác chiến thực tế của vũ khí.

Đáng chú ý, vụ thử diễn ra chỉ hai ngày sau khi Triều Tiên thông báo thử nghiệm đầu đạn chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đưa nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau vào biên chế trước cuối năm nay.

Việc liên tiếp công bố các cuộc thử nghiệm đầu đạn mới cho thấy Triều Tiên đang tiếp tục chú trọng đa dạng hóa năng lực tấn công và nâng cao khả năng của các hệ thống tên lửa. Tuy nhiên, các thông số về sức công phá và hiệu quả của những loại vũ khí này hiện chủ yếu dựa trên tuyên bố từ phía Bình Nhưỡng.