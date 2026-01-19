Triển lãm quốc phòng hàng hải DIMDEX 2026: Qatar khẳng định vai trò trung tâm quốc phòng hàng hải khu vực

Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Hàng hải Quốc tế Doha lần thứ 9 (DIMDEX 2026) chính thức khai mạc từ ngày 19/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Qatar, dưới sự bảo trợ của Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani – sự kiện được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay, phản ánh tham vọng nâng cao năng lực quốc phòng và vai trò chiến lược của Qatar tại Trung Đông.

Chuẩn tướng Hải quân Abdulbaqi Saleh Al-Ansari [phải] và Đại úy Hải quân Khalid Mohammed Al-Siddiqi đang thông báo cho giới truyền thông tại buổi họp báo trước thềm triển lãm DIMDEX. Ảnh: Bob Morrison

Sự kiện do Lực lượng Vũ trang Qatar tổ chức, diễn ra trong bốn ngày từ ngày 19 đến 22/1 với chủ đề “Trung tâm toàn cầu cho các đổi mới quốc phòng – Đầu tư vào khả năng để kiến tạo một tương lai an ninh”.

Trước thềm khai mạc, nhiều chiến hạm của Qatar, Saudi Arabia, Oman và Kuwait đã lần lượt cập cảng Hamad, thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại họp báo ngày 18/1, Chuẩn tướng Hải quân Abdulbaqi Saleh Al Ansari, Chủ tịch Ủy ban tổ chức DIMDEX 2026, khẳng định đây là kỳ DIMDEX lớn nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các công ty quốc phòng quốc tế, cũng như vị thế ngày càng nổi bật của DIMDEX trên bản đồ quốc phòng toàn cầu.

Theo ban tổ chức, DIMDEX 2026 quy tụ hơn 200 công ty quốc phòng và an ninh trong nước và quốc tế, cùng tám khu gian hàng quốc gia lớn, trưng bày trên diện tích hơn 40.000 m2. Triển lãm giới thiệu các hệ thống quốc phòng hàng hải, trên không và trên bộ hiện đại, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực như an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, radar và các hệ thống giám sát tiên tiến – những yếu tố then chốt của tác chiến hiện đại.

Tàu hộ vệ Unaizah của Hải quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út cập cảng Hamad. Hình ảnh từ thông cáo báo chí của DIMDEX

Không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, DIMDEX còn được coi là điểm kết nối quan trọng cho các thỏa thuận thương mại, thúc đẩy đầu tư và thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng. Sự kiện cũng tạo không gian trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các xu hướng an ninh và thách thức địa chính trị đang nổi lên tại khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh khu triển lãm chính, DIMDEX 2026 còn bao gồm Hội nghị Tư lệnh Hải quân Trung Đông, các chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao, chương trình tham quan chiến hạm quốc tế tại cảng Hamad, cùng chuỗi hội thảo chuyên đề do các doanh nghiệp quốc phòng tổ chức từ ngày 20–22/1.

Ban tổ chức cho biết, DIMDEX 2026 dự kiến thu hút hơn 25.000 khách tham quan, trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh đang đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải. Việc các chiến hạm khu vực cùng hội tụ tại Doha được xem là dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Qatar như một trung tâm đối thoại, hợp tác và trình diễn năng lực quốc phòng tại Trung Đông.

Bích Hồng

Nguồn: APT, QNA