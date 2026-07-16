Triển khai Nghị quyết 57: Còn nhiều điểm nghẽn từ cơ sở

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang gặp không ít khó khăn, điểm nghẽn, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như hiệu quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.

Chị Nguyễn Thị Trang (người đứng) - cán bộ Văn phòng HĐND và UBND xã Thăng Bình hỗ trợ đồng nghiệp kiểm tra hệ thống giải quyết công việc trực tuyến.

Được giao phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch tại Văn phòng HĐND và UBND xã Thăng Bình, chị Nguyễn Thị Trang đồng thời kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và vận hành các hệ thống phần mềm. Khối lượng công việc lớn, trong khi chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin khiến việc thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều áp lực. Đặc biệt, với lĩnh vực an toàn thông tin và an ninh mạng, chị cho biết bản thân còn gặp nhiều lúng túng do thiếu kiến thức chuyên môn.

Thực trạng này cũng là bức tranh chung ở nhiều địa phương trong tỉnh. Hiện Thanh Hóa mới có 75 cán bộ chuyên môn công nghệ thông tin được bố trí tại các vị trí liên quan đến chuyển đổi số, an toàn thông tin và an ninh mạng ở cấp cơ sở. Con số này còn khá khiêm tốn so với yêu cầu thực tiễn khi phần lớn cán bộ vẫn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Mọt đang tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân.

Theo ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt, địa phương hiện chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ này đang được giao cho cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa và cung ứng dịch vụ công kiêm nhiệm, vì vậy quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi khối lượng công việc ngày càng lớn.

Trạm BTS tại thôn Tọng (bản Co Cài cũ), xã Quang Chiểu do Viettel Thanh Hóa hoàn thành tháng 3/2026.

Không chỉ thiếu nhân lực, nhiều địa phương còn đối mặt với những hạn chế về hạ tầng số. Theo báo cáo, đến nay hạ tầng viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tuy đã được các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, triển khai rộng khắp với 9.808 trạm BTS; phủ sóng thông tin di động đến 100% trung tâm xã, phường; song ở các thôn bản cách xa trung tâm, đặc biệt là các khu vực biên giới, hải đảo thì hạ tầng số vẫn còn chưa đồng bộ.

Hệ thống thiết bị, viễn thông, phần mềm và cơ sở dữ liệu còn phân tán, thiếu kết nối, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Ngoài ra, tại khu vực nông thôn, miền núi, điều kiện tiếp cận thiết bị thông minh và kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế, khiến việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số chưa đạt như kỳ vọng.

Cán bộ UBND xã Bát Mọt hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh

Từ thực tiễn địa phương, ông Trịnh Văn Bắc, Chủ tịch UBND xã Mường Lát kiến nghị các cấp, ngành nghiên cứu điều chuyển, luân chuyển hoặc tuyển dụng đội ngũ cán bộ có chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số về công tác tại các xã miền núi; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cũng như hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Trong khi đó, ông Lê Văn Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Tiến đề xuất các bộ, ngành Trung ương sớm nâng cấp, chuẩn hóa và đồng bộ các phần mềm, hệ thống dịch vụ công trên phạm vi toàn quốc, tạo thuận lợi cho cán bộ trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cũng như giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Người dân đến giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Sơn.

Việc chuyển mạnh hoạt động của chính quyền cơ sở lên môi trường số đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực số và hạ tầng số. Đây cũng là một trong những nội dung sẽ được đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, diễn ra ngày 17/7/2026.

Khánh Hòa