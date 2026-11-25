Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Ngày 25/11, tại Trường Giáo dục chuyên biệt Thanh Hóa, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Tổ chức Giving It Back to Kids (Hoa Kỳ) tổ chức chương trình tập huấn và trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức trao xe lăn cho người khuyết tật tại phường Sầm Sơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 40 xe lăn cho người khuyết tật, gồm 28 người tại phường Nguyệt Viên và 12 người tại phường Sầm Sơn. Đây là một phần trong tổng số 440 xe lăn do Tổ chức Giving It Back to Kids tài trợ cho người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa đợt này. Số xe còn lại sẽ được trao trực tiếp tại các địa phương.

Trước đó, đầu năm 2026, Tổ chức Giving It Back to Kids (Hoa Kỳ) đã trao 520 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với đó, đại diện Tổ chức Giving It Back to Kids tập huấn cho cán bộ hội tại 30 xã, phường có người được hỗ trợ về quy trình lập hồ sơ, xác định đối tượng thụ hưởng. Đồng thời hướng dẫn người nhà người khuyết tật cách sử dụng xe lăn an toàn, đúng cách, giúp người nhận sử dụng phương tiện hiệu quả trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện tổ chức Giving It Back to Kids tập huấn cho cán bộ hội.

Đại diện tổ chức Giving It Back to Kids hướng dẫn người dân cách sử dụng xe lăn.

Chương trình góp phần hỗ trợ người khuyết tật cải thiện khả năng đi lại, chủ động hơn trong sinh hoạt, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Thùy Linh