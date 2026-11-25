Lan tỏa giá trị gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới

Sáng 25/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy giá trị gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới, với sự tham gia của 200 gia đình và mô hình tiêu biểu.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Tại chương trình, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con, chăm sóc các thế hệ; phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Nhiều cách làm sáng tạo trong tổ chức, duy trì hoạt động các câu lạc bộ, thu hút thành viên, nhất là nam giới, tham gia và huy động nguồn lực xây dựng mô hình cũng được trao đổi.

Các gia đình tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại chương trình.

Ban tổ chức trao quà cho các hội viên trả lời đúng khi tham gia trò chơi tại chương trình.

Các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ những hiểu biết qua nhiều trò chơi thể hiện kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo không khí giao lưu, gắn kết.

Thông qua chương trình, các gia đình có thêm kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống, kết nối, chia sẻ và hỗ trợ các thành viên; cùng xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm.

Đại diện các gia đình, mô hình tiêu biểu tham dự chương trình.

Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh các gia đình, mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao chất lượng công tác gia đình, thúc đẩy phong trào phụ nữ và đưa Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an” đi vào chiều sâu.

Lê Hà