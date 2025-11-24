Trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Kim Tân và Thạch Bình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 24/11, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Kim Tân và Thạch Bình.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Năm 2025, nhiều doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm đã đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người yếu thế. Riêng tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Thanh Hóa, trao thẻ BHYT cho người dân xã Kim Tân.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Thanh Hóa, trao thẻ BHYT cho người dân xã Thạch Bình.

Tại xã Kim Tân và Thạch Bình - là những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau thiên tai, dịp này mỗi xã nhận 75 triệu đồng kinh phí hỗ trợ để mua thẻ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Những tấm thẻ BHYT được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn lan tỏa giá trị sẻ chia và tinh thần “tương thân tương ái”, là nguồn động viên tinh thần giúp người dân yên tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe kịp thời, giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Chu Mạnh Sinh, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam, nhấn mạnh sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người và BHYT chính là “tấm lá chắn an sinh” giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và bền vững. Việc trao thẻ BHYT cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn thể hiện quyết tâm của ngành BHXH trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, hướng đến mục tiêu để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động nhân ái, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Tô Hà