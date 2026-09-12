“Trao học bổng - Gửi yêu thương” cho trẻ em mồ côi

Ngày 12/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) phối hợp với Quỹ Bầu ơi, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức chương trình an sinh xã hội “Trao học bổng - Gửi yêu thương”.

Bà Trương Tuyết Nhung, Trưởng Ban Vận động Quỹ Bầu ơi cùng lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa trao tặng học bổng cho trẻ em mồ côi.

Tại chương trình, Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao 10 suất học bổng, tổng trị giá 60 triệu đồng cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó vươn lên trong học tập.

Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng quà, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, vui tươi.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp nhận quà từ Quỹ Bầu ơi và Agribank Bắc Thanh Hóa để trao cho trẻ em mồ côi.

Chương trình “Trao học bổng - Gửi yêu thương” là một trong những hoạt động thể hiện sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội trong chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Cùng với hoạt động kinh doanh, thời gian qua Agribank Bắc Thanh Hóa chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, hướng đến các đối tượng còn nhiều khó khăn, trong đó có trẻ em mồ côi, học sinh nghèo và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Nguồn lực dành cho các hoạt động này được đơn vị duy trì qua nhiều chương trình, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội.

Khánh Phương