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Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Yên Khương có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/9, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Yên Khương.

Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Yên Khương có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

Chiều 22/9, đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm và trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Yên Khương.

Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Yên Khương có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao hỗ trợ cho các gia đình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao hỗ trợ cho gia đình ông Lò Văn Nhượng, ở bản Tứ Chiềng và gia đình ông Lương Văn Hắng, ở bản Mè Giàng. Đây là hai hộ gia đình bị sập đổ hoàn toàn nhà ở trong đợt mưa lũ vừa qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã động viên các gia đình giữ vững niềm tin, không chùn bước trước những khó khăn trước mắt; nỗ lực vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.

Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Yên Khương có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể xã Yên Khương tiếp tục sát sao, thăm hỏi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các gia đình sớm ổn định tinh thần và sinh hoạt.

Trao hỗ trợ cho các hộ dân xã Yên Khương có nhà bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ

Khu vực nhà ông Lò Văn Nhượng bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ.

Nhanh chóng rà soát, chủ động tìm kiếm và bố trí quỹ đất tại các vị trí an toàn, phù hợp, tránh nguy cơ sạt lở để các hộ dân sớm dựng lại nhà mới, yên tâm an cư lạc nghiệp.

Đồng thời quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp ngày công, vật liệu, giúp các gia đình sớm tái thiết cuộc sống.

Phong Sắc

Từ khóa:

#MTTQ #Yên Khương #Trao hỗ trợ #Mưa lũ #Ban thường vụ tỉnh ủy #Chủ tịch #Chính quyền địa phương #Lực lượng vũ trang #Ổn định cuộc sống #Xã hội hóa

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