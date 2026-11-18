Trải nghiệm phim cách nhiệt, PPF và Wrap Film 3M tại 3M Pro Shop - Minh Thành Auto

Mới đây, chương trình Experience Day 2026 được tổ chức tại 3M Pro Shop - Minh Thành Auto (Thanh Hóa), mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp trải nghiệm các giải pháp chăm sóc, bảo vệ và cá nhân hóa ô tô từ thương hiệu 3M.

Tại sự kiện, khách tham dự được tìm hiểu và trải nghiệm thực tế các dòng sản phẩm phim cách nhiệt, phim bảo vệ sơn PPF và Wrap Film 3M. Thông qua các bộ trải nghiệm chuyên dụng, khách hàng có thể tìm hiểu đặc tính sản phẩm, công nghệ ứng dụng cũng như lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Trong đó, phim cách nhiệt 3M được giới thiệu với các giải pháp dành cho kính lái, kính sườn và kính hậu, đáp ứng nhu cầu chống nóng và nâng cao sự thoải mái khi di chuyển. PPF 3M hỗ trợ bảo vệ bề mặt sơn trước những tác động trong quá trình sử dụng, trong khi Wrap Film 3M mang đến khả năng thay đổi diện mạo ngoại thất với đa dạng màu sắc và hiệu ứng bề mặt.

Với phim cách nhiệt 3M, Minh Thành Auto tư vấn phương án dựa trên đặc điểm phương tiện và thói quen sử dụng của chủ xe. Khách hàng được tìm hiểu các lựa chọn cho kính lái, kính sườn và kính hậu, từ đó cân nhắc độ truyền sáng, nhu cầu chống nóng và khả năng quan sát.

Minh Thành Auto có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nội thất, chăm sóc và nâng cấp ô tô tại Thanh Hóa. Kinh nghiệm thực hiện nhiều hạng mục giúp đơn vị tích lũy kiến thức về đặc điểm phương tiện, cách kiểm tra hiện trạng và phương án xử lý trước khi thi công.

Kỹ thuật viên tại Minh Thành Auto đang hoàn thiện xe tại khu vực thi công.

Khách hàng xem mẫu và trao đổi tại khu vực trưng bày của 3M Pro Shop - Minh Thành Auto.

Minh Thành Auto cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, luôn nâng cao tay nghề và chất lượng phục vụ, gắn hoạt động tư vấn với trách nhiệm thi công và hỗ trợ khách hàng địa phương.

Thông tin truy cập tại: https://www.3m.com.vn/3M/vi_VN/car-personalization-vn/support/find-an-installer/