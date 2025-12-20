Tổng thống Pháp Macron: EU nên đàm phán trở lại với Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho biết Liên minh châu Âu (EU) nên mở cánh cửa đàm phán trở lại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi tiến trình ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine đang đạt được tiến triển.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Getty.

Phát biểu với các phóng viên tại Brussels ngày 19/12, Tổng thống Macron cho biết một số quốc gia đã thiết lập liên lạc với Moscow và nhấn mạnh “người châu Âu và người Ukraine đều có lợi ích trong việc tìm ra khuôn khổ để nối lại cuộc thảo luận đó một cách đúng đắn”. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu nói chuyện trở lại với Tổng thống Nga Vladimir Putin” đồng thời nhấn mạnh thêm rằng nếu không có một khuôn khổ có cấu trúc, việc “chúng ta chỉ thảo luận với nhau trong khi các nhà đàm phán tự đi thương lượng với người Nga. Điều đó không tối ưu.”

Giữa bối cảnh, các quan chức Mỹ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà đàm phán Nga tại Miami vào cuối tuần này, Tổng thống Pháp cho biết Liên minh châu Âu không thể tự tước bỏ khả năng thiết lập một kênh liên lạc trực tiếp với Moscow nếu chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có một kênh như vậy. Ông Macron nói: “Hoặc là đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, với những đảm bảo (an ninh) cần thiết”, “hoặc trong những tuần tới, chúng ta sẽ cần tìm cách để người châu Âu tái tham gia vào một cuộc đối thoại đầy đủ với Nga, và trong sự minh bạch hoàn toàn.” Ông cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán có thể tiến triển trong “những giờ tới”.

Những bình luận của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo EU không đạt được thỏa thuận về một kế hoạch gây tranh cãi nhằm sử dụng 210 tỷ euro (246 tỷ đô la) tài sản bị đóng băng của Nga như một phần của khoản vay “bồi thường” cho Ukraine, quốc gia đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách ước tính 160 tỷ đô la trong hai năm tới. Kế hoạch này sụp đổ phần lớn do sự phản đối từ Bỉ, quốc gia nắm giữ phần lớn tài sản và đã cảnh báo về những hậu quả pháp lý và tài chính tiềm tàng.

Dù nỗ lực, EU không đạt thỏa thuận về sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraine. Ảnh: Reuters.

Thay vào đó, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý huy động vốn trên thị trường vốn để cung cấp cho Ukraine một khoản vay lớn kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy sự rạn nứt trong EU, khi một số quốc gia thành viên lại giành được quyền miễn trừ.

Thúy Hà

Nguồn: RT