Tổng thống Pháp kêu gọi EU đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trước thềm một cuộc họp quan trọng của EU, ngày 10/2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo châu lục đang đứng trước một “cú sốc kép” mang tính bước ngoặt. Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi các nước thành viên coi đây là thời điểm quyết định để thúc đẩy cải cách sâu rộng, củng cố sức cạnh tranh và tăng cường vị thế chiến lược của châu Âu trên trường quốc tế.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Macron nhận định châu Âu đang phải đối mặt với “cú sốc kép”: một bên là “làn sóng hàng hóa Trung Quốc” trên mặt trận thương mại, bên kia là sự bất ổn liên tục từ phía Mỹ. Hai yếu tố này, theo ông, tạo ra một bước ngoặt mang tính đứt gãy đối với châu lục. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo EU tận dụng hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Bỉ trong tuần này để tạo cú hích mới cho các cải cách kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng đối trọng với cả Mỹ lẫn Trung Quốc trên trường quốc tế.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải “đơn giản hóa” và “làm sâu sắc hơn” thị trường chung châu Âu, đồng thời đa dạng hóa các quan hệ đối tác thương mại nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc.

Ông cảnh báo EU không nên rơi vào trạng thái “tự mãn” khi các mối đe dọa và sức ép từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, vẫn chưa chấm dứt. Theo ông Macron, việc liên tục nhượng bộ hoặc theo đuổi những thỏa thuận thiếu hiệu quả có thể khiến châu Âu ngày càng lệ thuộc về mặt chiến lược.

Ông cũng tái khẳng định đề xuất phát hành “trái phiếu chung châu Âu” (Eurobond) nhằm tạo cơ chế vay nợ tập thể, phục vụ cho các chương trình đầu tư dài hạn của khối. Ảnh: Euronews

Tổng thống Pháp cho biết EU cần huy động khoảng 1.200 tỷ euro (tương đương 1.400 tỷ USD) mỗi năm từ cả nguồn vốn công và tư để đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ xanh, chuyển đổi số, quốc phòng và an ninh. Ông cũng tái khẳng định đề xuất phát hành “trái phiếu chung châu Âu” (Eurobond) nhằm tạo cơ chế vay nợ tập thể, phục vụ cho các chương trình đầu tư dài hạn của khối.

Theo Tổng thống Macron, chiến lược kinh tế giúp châu Âu trở thành một “cường quốc” không phải là chủ nghĩa bảo hộ, mà là “bảo vệ lợi ích châu Âu” – một hình thức ưu tiên nội khối nhằm tăng cường sức mạnh tự chủ chiến lược của liên minh.

Theo kế hoạch, ngày 12/2, các nhà lãnh đạo EU sẽ tham dự một cuộc họp kín không chính thức để thảo luận về năng lực cạnh tranh kinh tế, định hướng ngoại giao và chiến lược đầu tư của liên minh trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: Reuters