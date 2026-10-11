Tổng thống Donald Trump công bố chiến lược tranh cử toàn diện tại bang Tennessee

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 đã có bài phát biểu quan trọng tại thành phố Clarksville, bang Tennessee, qua đó định hình rõ nét chiến lược tranh cử tập trung vào ba trụ cột cốt lõi: huy động tối đa khối cử tri Cộng hòa, quảng bá những thành tựu kinh tế vượt trội và khẳng định lập trường cứng rắn trong các vấn đề đối ngoại và an ninh quốc gia. Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của người ủng hộ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thế đa số tại quốc hội, đồng thời kêu gọi cử tri bang Tennessee tích cực tham gia bỏ phiếu sớm từ ngày 14/10 và trong ngày bầu cử chính thức 3/11 để tái bầu chọn Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cùng các ứng cử viên đảng Cộng hòa.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo về những thách thức chính trị và khẳng định sự cần thiết phải bảo vệ các kết quả đã đạt được trước các chính sách của phe đối lập.

Đáng chú ý, ông Trump dành phần lớn thời gian để điểm lại hàng loạt số liệu ấn tượng về kinh tế, khẳng định nước Mỹ đang bước vào “thời kỳ hoàng kim” với thu nhập bình quân của người lao động đạt mức cao nhất trong lịch sử nước này.

Theo các số liệu được công bố, tỷ lệ nghèo đói đã giảm xuống mức thấp nhất, cùng với những cải thiện đáng kể về tỷ lệ việc làm đối với các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, gốc Tây Ban Nha và người bản địa. Ông cũng quy trách nhiệm cho các chính sách của nhiệm kỳ trước về tình trạng lạm phát và thâm hụt thương mại.

Về an ninh và đối ngoại, Tổng thống Trump tái khẳng định quyết tâm kiềm chế Iran, ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát chặt chẽ biên giới để ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Bài phát biểu cho thấy ông Trump đang tận dụng các cuộc vận động để củng cố sự ủng hộ dành cho đảng Cộng hòa, đồng thời biến những tuyên bố về kinh tế và an ninh thành trọng tâm thông điệp tranh cử. Kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ là phép thử quan trọng đối với mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ và khả năng duy trì chương trình nghị sự của chính quyền.

Thanh Giang