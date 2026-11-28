Hình ảnh bên lề Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”

Bên lề Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển - Từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Thanh Hóa”, các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã cùng trao đổi, thảo luận sôi nổi về những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Từ đổi mới tư duy quy hoạch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến phát triển du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở, mỗi cuộc trao đổi góp thêm góc nhìn, đề xuất những giải pháp thiết thực, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thanh Hóa. Dưới đây là một số hình ảnh bên lề hội thảo do nhóm PV Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa ghi lại.