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Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Hoàng Đông - Phương Đỗ
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(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua sông Lạch Trường và phần lớn diện tích các đầm nuôi trồng thủy hải sản, cầu Lạch Trường là cây cầu vượt cạn và vượt sông dài nhất trên tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ), đồng thời được xem là cây cầu dài nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay do địa phương làm chủ đầu tư.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Vượt qua sông Lạch Trường và phần lớn diện tích các đầm nuôi trồng thủy hải sản, cầu Lạch Trường là cây cầu vượt cạn và vượt sông dài nhất trên tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ), đồng thời được xem là cây cầu dài nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay do địa phương làm chủ đầu tư.

VIDEO: Cầu Lạch Trường - cây cầu dài 1.321m giữa vùng ven biển xứ Thanh

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Từ trên cao, cầu Lạch Trường nổi bật giữa vùng đồng bằng ven biển Thanh Hóa với hệ thống nhịp cầu kéo dài qua sông Lạch Trường và phần lớn diện tích các khu vực nuôi trồng thủy hải sản.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Với chiều dài 1.321 m, đây là cây cầu dài nhất trong 4 công trình cầu thuộc tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ), gồm cầu Lạch Sung, cầu Nam Khê, cầu Mỹ Liên và cầu Lạch Trường.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Cầu Lạch Trường được xây dựng tại Km 18+390, bắc qua sông Lạch Trường, nay thuộc địa bàn xã Hoa Lộc và xã Hoằng Tiến.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Cây cầu được khởi công xây dựng từ tháng 1/2022, do Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam làm nhà thầu chính, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam làm nhà thầu phụ.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Theo thiết kế, cầu có tổng cộng 30 nhịp, sử dụng dầm Super T và kết cấu đúc hẫng.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Trong đó, công trình gồm 1 liên dầm hộp 3 nhịp liên tục và 27 nhịp dẫn giản đơn Super T bằng bê tông cốt thép dự ứng lực.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Cây cầu tạo nên một tuyến vượt dài xuyên qua vùng đồng bằng ven biển, trong đó phần vượt sông chỉ là một phần của tổng thể công trình. Đây cũng là điểm tạo nên nét đặc trưng của cầu Lạch Trường: một cây cầu vừa vượt sông, vừa vượt cạn với chiều dài lớn.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Phần lớn chiều dài cầu Lạch Trường còn vượt cạn trên khu vực cánh đồng nuôi trồng thủy hải sản của người dân. Để có mặt bằng triển khai công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu đã thực hiện giải phóng, đền bù 10 đầm nuôi tôm, với tổng diện tích khoảng 3 ha.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Các hạng mục điện chiếu sáng, bao gồm cả đèn tín hiệu giao thông đang được thực hiện lựa chọn nhà thầu để hoàn thành trong năm 2026.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Trong tổng thể dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa, cầu Lạch Trường là một mắt xích quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển dài 23,72 km, góp phần hình thành trục giao thông kết nối các địa phương ven biển Thanh Hóa.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Cầu Lạch Trường không chỉ tạo nên một công trình giao thông quy mô lớn giữa vùng ven biển mà còn mở ra một tuyến kết nối mới qua khu vực vốn có địa hình đặc thù với hệ thống sông, đầm và vùng nuôi trồng thủy hải sản.

Toàn cảnh cây cầu vượt dài nhất tuyến đường ven biển Thanh Hóa

Theo báo cáo ngày 30/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, khi hoàn thành, dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, hình thành trục giao thông chính ven biển, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có biển.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Từ khóa:

#Lạch Trường #Thanh hóa #Cầu vượt #Đường ven biển #Nga Sơn #Chủ đầu tư #Địa phương #Diện tích #Hải sản #sông

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