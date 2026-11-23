Không gian văn hóa công nhân: Động lực mới khơi dậy sứ mệnh công nhân

Sứ mệnh của người công nhân hôm nay không chỉ là làm ra sản phẩm, mà là làm chủ tay nghề, làm chủ công nghệ, giữ kỷ luật, dám sáng tạo và mang khát vọng cống hiến cho doanh nghiệp, cho quê hương. Sứ mệnh ấy không tự có bằng khẩu hiệu. Nó cần một môi trường để người lao động muốn học, được học, được thử, được ghi nhận và thấy mình có giá trị. Từ tinh thần Chương trình số 37-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Thanh Hóa chọn xây dựng môi trường ấy bằng mô hình “Không gian văn hóa công nhân”: thiết chế xây dựng văn hóa doanh nghiệp, trường học thực tiễn, nơi ươm mầm sáng tạo, làm chủ công nghệ số và lan tỏa giá trị tốt đẹp ra cộng đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và xã Yên Định thăm mô hình “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam.

Sứ mệnh công nhân trong khâu đột phá về nguồn nhân lực

Ngày 9/9/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 37-CTr/TU về thực hiện khâu đột phá về xây dựng đội ngũ công nhân lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, cụ thể hóa khâu đột phá về nguồn nhân lực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định. Chương trình đặt người công nhân vào đúng vị trí: lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là tay nghề, mà là một đội ngũ công nhân phát triển toàn diện: có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng số, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, bản lĩnh chính trị và năng lực đổi mới sáng tạo. Trong đó, người công nhân là chủ thể, doanh nghiệp là trung tâm, tổ chức Công đoàn là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, đồng hành và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đặt chủ trương ấy vào nhà máy, sẽ gặp ngay những câu hỏi rất cụ thể. Người công nhân làm ca, tăng ca, về đến phòng trọ đã mệt thì học lúc nào, học ở đâu? Một ý tưởng cải tiến nảy ra trên chuyền thì nói với ai, ai giúp hoàn thiện, ai ghi nhận? Học xong có được nâng bậc, tăng thu nhập không? Khi những câu hỏi đó chưa có lời đáp, người công nhân dễ coi mình chỉ là người đứng máy cho đủ giờ rồi về. Sứ mệnh lớn lao mà Chương trình đặt ra sẽ khó đến được với từng người thợ.

Vì vậy, cùng với Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai Chương trình số 37-CTr/TU với 31 nhiệm vụ và 10 chỉ tiêu, như hằng năm ít nhất 80% đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp có công đoàn được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; xây dựng mạng lưới ít nhất 3.000 công nhân nòng cốt; có ít nhất 40.000 sáng kiến được áp dụng trong giai đoạn 2026 - 2030, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy 5 mô hình phong trào thi đua tiêu biểu và 10 chương trình cụ thể hóa. Năm mô hình gồm: Hội thi “Công nhân giỏi xứ Thanh”; “Tổ tư vấn pháp luật”; “Không gian văn hóa công nhân”; “Cán bộ công đoàn là Bí thư Chi bộ”; “Công đoàn cơ sở kiểu mẫu - Đoàn viên công đoàn gương mẫu”.

Mỗi mô hình khơi dậy một mặt trong sứ mệnh của người công nhân. Hội thi đánh thức niềm tự hào nghề nghiệp. Tổ tư vấn pháp luật giúp người lao động hiểu quyền, làm đúng nghĩa vụ. Chi bộ trong doanh nghiệp và công đoàn cơ sở kiểu mẫu bồi dưỡng lớp công nhân nòng cốt, đi đầu. Còn “Không gian văn hóa công nhân” là nơi các mặt ấy gặp nhau: học nghề, ươm sáng kiến, làm quen công nghệ số, tư vấn pháp luật, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt chi bộ và chăm lo đời sống tinh thần. Đó là điểm nhấn sáng tạo trong cách Công đoàn Thanh Hóa đưa Chương trình số 37-CTr/ TU vào doanh nghiệp.

Góc đọc sách trong “Không gian văn hóa công nhân” của Công ty TNHH NY Hoa Việt.

Thiết chế xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Mô hình được triển khai theo Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 14/4/2026 của Liên đoàn Lao động tỉnh. Từ 3 điểm làm thử tại các Công ty Alena, S&H Vina, Ny Hoa Việt, đến nay toàn tỉnh đã có 35 mô hình, vượt chỉ tiêu 30 mô hình năm 2026. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định đây là thiết chế để xây dựng đồng thời văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công nhân và văn hóa Công đoàn.

Gọi là thiết chế vì không gian văn hóa công nhân không phải một căn phòng có tủ sách và bàn bóng bàn. Mô hình gồm 5 nhóm không gian: làm việc xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; đọc sách, học tập; rèn luyện thể chất, chăm sóc sức khỏe; nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số; sinh hoạt, giao lưu văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng. Văn hóa ấy hiện diện trên từng dây chuyền: máy móc sạch, dụng cụ đúng chỗ, bảo hộ đầy đủ; trong nội quy được người lao động hiểu và tự giác thực hiện; trong hình ảnh người công nhân chuyên nghiệp, đúng giờ, đúng quy trình. Khi nơi làm việc được tôn trọng, người công nhân cũng thấy mình được tôn trọng. Niềm tự hào về nghề, về nhà máy bắt đầu từ đó.

Chương trình “Học phong cách Bác Hồ - Rèn tác phong công nhân 5S” đưa việc học và làm theo Bác vào từng vị trí máy, từng tổ, chuyền. Chương trình “Yêu Tổ quốc bắt đầu từ tình yêu lao động, sáng tạo” gắn chào cờ đầu tuần với biểu dương người lao động tiêu biểu. Những việc nhỏ ấy, làm đều đặn, sẽ thành nếp, thành văn hóa doanh nghiệp, hướng tới môi trường lao động “Sạch - Xanh - Sáng - Đẹp - An toàn - Thân thiện - Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc”.

Cách làm không rập khuôn. Không gian có thể bắt đầu từ một góc xưởng, nhà ăn, khoảng sân hay phòng công đoàn. Tại Công ty TNHH Giày Triệu Sơn, phòng sinh hoạt công đoàn có Quốc kỳ, ảnh Bác Hồ, tủ sách pháp luật; vừa là nơi sinh hoạt của công nhân, vừa là nơi sinh hoạt của chi bộ, doanh nghiệp không tốn thêm chi phí. Công đoàn hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi mô hình đợt 2 năm 2026; doanh nghiệp tự nguyện góp sức, như Công ty TNHH Giầy Weilina Việt Nam xây dựng không gian rộng khoảng 90 - 100 m2, tự đóng góp gần một nửa kinh phí.

Doanh nghiệp sẵn sàng góp sức vì nhìn thấy lợi ích thật: kỷ luật lao động tốt hơn, an toàn hơn, người lao động gắn bó hơn, tuyển dụng và đào tạo lại bớt áp lực. Đầu tư cho văn hóa, xét đến cùng, không phải một khoản chi, mà là đầu tư vào con người, vào lực lượng quyết định năng suất và sự ổn định lâu dài của chính doanh nghiệp.

Trường học thực tiễn phát triển phẩm chất, năng lực người công nhân

Muốn người công nhân gánh được sứ mệnh của mình thì phải giúp họ đủ sức để gánh. Không gian văn hóa công nhân vì thế là một trường học thực tiễn. Ở đó không có bục giảng; người dạy có thể là tổ trưởng, thợ giỏi, cán bộ kỹ thuật hay chính đồng nghiệp trên chuyền. Người công nhân học từ thực tiễn, học suốt đời, học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, để rèn phẩm chất “Say mê nghiên cứu, siêng năng rèn luyện, sáng tạo trong thực hành, sạch đẹp về không gian, sẵn sàng trong thích ứng”. Trường học ấy phát triển người công nhân trên ba hướng.

Thứ nhất, nâng cao tay nghề. Tay nghề là nền tảng đầu tiên của sứ mệnh công nhân. Chín tháng đầu năm 2026, có 229.192 lượt công nhân lao động tại doanh nghiệp được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đạt khoảng 77%, tiến dần tới chỉ tiêu 80%. Hội thi “Công nhân giỏi xứ Thanh” lần đầu tổ chức bắt đầu từ tổ, chuyền, phân xưởng: 123 công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thi tay nghề, thu hút hơn 7.000 đoàn viên, người lao động; 26 đội vào chung kết cấp tỉnh. Ở Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam, cả 8 chuyền với gần 2.000 công nhân cùng tham gia; chuyền đạt giải Nhất thường xuyên đạt năng suất trên 150% định mức; kết quả hội thi là một tiêu chí xét nâng bậc lương. Khi học có chỗ, thi có thực chất và giỏi được hưởng, người công nhân có lý do để học thêm và tự hào vì mình là thợ giỏi.

Thứ hai, ươm mầm sáng tạo. Sáng kiến của công nhân thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ: rút ngắn vài giây một thao tác, bớt một lỗi đường may, tiết kiệm một ít nguyên liệu. Nhân lên hàng vạn sản phẩm, đó là năng suất. Nhưng ý tưởng của người thợ hay chỉ nằm trong đầu: ngại nói, không biết viết thành hồ sơ, không biết gửi ai. Chương trình “Sáng kiến công nhân - Vườn ươm Công đoàn - Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” lấy không gian văn hóa làm nơi tiếp nhận ý tưởng, kể cả khi còn thô. Thợ giỏi, cán bộ kỹ thuật cùng người đề xuất hoàn thiện; doanh nghiệp cho làm thử trên một chuyền, làm được thì nhân rộng, người có sáng kiến được ghi nhận, khen thưởng. Toàn tỉnh đã có 02 “Vườn ươm sáng kiến”; chín tháng đầu năm, 4.325 sáng kiến được công nhận, làm lợi hàng tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng 29 Bằng Lao động sáng tạo. Mỗi sáng kiến được ghi nhận là một lần người công nhân thấy rõ mình không chỉ làm theo, mà góp phần làm ra cái mới. Bước tiếp theo là ngân hàng sáng kiến, để cải tiến hay ở nhà máy này đến được nhà máy khác, hướng tới 40.000 sáng kiến được áp dụng đến năm 2030.

Lễ cắt băng khánh thành “Không gian văn hóa công nhân” tại Công ty TNHH NY Hoa Việt.

Không gian chuyển đổi số gắn với yêu cầu làm chủ công nghệ của Chương trình số 37-CTr/TU. Có Wi-Fi , có mã QR để tra cứu chính sách, pháp luật, có thiết bị để học trên mạng. Chương trình “Từ giờ giải lao số đến công nhân số và Công đoàn số” đi theo ba bậc. “Giờ giải lao số”: tranh thủ giờ nghỉ, công nhân được hướng dẫn dùng định danh điện tử, tra cứu bảo hiểm xã hội, nhận diện lừa đảo trên mạng. “Công nhân số”: dùng kỹ năng số trong chính công việc, tự học nghề qua học liệu số, biết dùng trí tuệ nhân tạo để tra cứu. “Công đoàn số”: đoàn viên hỏi, góp ý, gửi sáng kiến qua kênh số. 08 “Tổ công nhân công nghệ” hướng dẫn đồng nghiệp, người biết chỉ cho người chưa biết. Mỗi người được khuyến khích học ít nhất một kỹ năng số áp dụng ngay vào công việc; mục tiêu hằng năm ít nhất 75% công nhân được phổ biến kiến thức công nghệ số và an toàn trên môi trường số; đến năm 2030 vận hành cơ sở dữ liệu số về công nhân lao động. Không gian chuyển đổi số vì thế không phải chỗ đặt mấy chiếc máy tính, mà là nơi người công nhân bớt ngại công nghệ, rồi dùng công nghệ để làm tốt hơn việc của mình.

Thứ ba, phát triển thể chất, tinh thần và kỹ năng nghề nghiệp. Người công nhân khỏe thì mới làm tốt, vui thì mới gắn bó. Chương trình “Sức khỏe công nhân - Tài sản doanh nghiệp - Sức mạnh Công đoàn” có 20 mô hình “5 phút rèn thân - Khỏe đẹp tinh thần” tập thể dục giữa ca; vận động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí; “Bữa cơm Công đoàn” hỗ trợ tối đa 50.000 đồng mỗi suất, kết hợp đối thoại, chúc mừng sinh nhật. 95% công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chương trình “Khơi dậy bản sắc - Vươn mình hội nhập - Lan tỏa văn hóa công nhân” giúp công nhân giữ bản sắc quê hương mà vẫn rèn khả năng hội nhập. Cùng với đó là hiểu pháp luật lao động, biết giữ an toàn, ứng xử văn minh trên không gian mạng. Mạng lưới 111 Tổ tư vấn pháp luật, “Góc Công đoàn”, tủ sách pháp luật giúp người lao động có địa chỉ để hỏi ngay tại nơi làm việc.

Phát huy vai trò tiên phong của công nhân trong sáng tạo là đích đến của trường học ấy. Tiên phong ở nhà máy hôm nay rất cụ thể: người dám đổi cách làm cũ chưa hợp lý, người đầu tiên học chiếc máy mới rồi chỉ lại cho cả tổ, người nhận phần việc khó khi doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Không gian văn hóa là nơi phát hiện, nuôi dưỡng và tôn vinh những người như thế: biểu dương trong buổi chào cờ, xét đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo, đưa ý thức đổi mới vào chuẩn mực “Đoàn viên công đoàn gương mẫu”, giao thợ giỏi kèm cặp công nhân mới để một người biết thành cả tổ biết. Mỗi công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp từ 200 lao động trở lên bồi dưỡng ít nhất 5 công nhân nòng cốt mỗi năm; thí điểm các mô hình “Công nhân sáng tạo”, “Công nhân số”, “Doanh nghiệp học tập”. Khi người đi đầu được ghi nhận, có thu nhập và cơ hội tốt hơn, người đi sau có lý do để bước theo. Tiên phong khi đó không còn là việc của vài cá nhân, mà thành nếp của cả tập thể.

Các hướng ấy gặp nhau ở một điểm: người công nhân không chỉ làm được việc, mà làm giỏi, làm an toàn và biết cải tiến; hiểu phía sau mỗi thao tác của mình là chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp và sức cạnh tranh của quê hương.

Lan tỏa giá trị ra cộng đồng

Sứ mệnh của người công nhân không dừng lại ở cổng nhà máy. Mô hình “Gia đình công nhân hạnh phúc” đến ngày 31/10/2026 được triển khai tại 10 doanh nghiệp. “Ngày hội công nhân” tại 06 doanh nghiệp thu hút 1.550 gia đình; nhiều người lần đầu đưa vợ, chồng, con, cha mẹ đến nơi mình làm việc hằng ngày, để người thân thấy công việc của mình có giá trị và đáng tự hào. Có 1.360 cháu con đoàn viên, người lao động học giỏi được biểu dương; 370 gia đình công nhân tiêu biểu được tôn vinh; 250 gia đình khó khăn được tặng quà; 200 bút chấm đọc học tiếng Anh do Tổng Liên đoàn trao tặng con công nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 160 triệu đồng, công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đóng góp 857,5 triệu đồng, cho thấy doanh nghiệp đã coi chăm lo gia đình người lao động là trách nhiệm của mình.

Sự lan tỏa còn theo người công nhân về khu nhà trọ, thôn xóm. Người quen giữ nơi làm việc sạch đẹp, quen đọc sách, quen hỏi luật trước khi làm, sẽ mang thói quen ấy về gia đình, khu dân cư, thành hạt nhân tốt ở nơi mình sống. Con em công nhân được khích lệ học tập, hưởng ứng các mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”. Các chương trình “Mái ấm Công đoàn - Hạnh phúc đoàn viên”, “Tiếp sức đến trường - Thắp sáng tương lai”, “Nhịp cầu nối những bờ vui” đưa sự sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn: chín tháng đầu năm, các cấp Công đoàn, doanh nghiệp đã thăm hỏi, tặng quà 367.075 lượt đoàn viên, người lao động với hơn 127 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 nhà “Mái ấm Công đoàn” với 1,56 tỷ đồng. Được sẻ chia lúc khó, người công nhân càng tin vào tổ chức, càng gắn bó với doanh nghiệp và sẵn lòng sẻ chia lại với đồng nghiệp.

Lan tỏa cũng diễn ra giữa các doanh nghiệp: từ 03 điểm làm thử, mô hình đã nhân lên khắp các địa bàn đông công nhân. Và lan tỏa vào công tác xây dựng Đảng, nơi sứ mệnh chính trị của giai cấp công nhân thể hiện rõ nhất. Không gian văn hóa trở thành nơi chi bộ sinh hoạt, nơi đoàn viên ưu tú được phát hiện, bồi dưỡng qua chương trình “Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Đến nay, Công đoàn đã phối hợp với cấp ủy thành lập 15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhiều chi bộ ra đời ở chính những đơn vị đã có không gian văn hóa như Annora, Giày Triệu Sơn, Venus. Người thợ giỏi, người đi đầu sáng kiến, người dám nói tiếng nói của anh em trong đối thoại, đó là nguồn tốt nhất để phát triển đảng viên.

Để sứ mệnh công nhân được khơi dậy bền vững

Những kết quả trên mới là bước đầu. Thước đo của mô hình không phải tấm biển hay căn phòng, mà là chuyển biến ở người công nhân: sáng kiến có được áp dụng không, bao nhiêu người dùng được kỹ năng số vào công việc, tai nạn và vi phạm nội quy có giảm không, người lao động có được nâng bậc, có muốn gắn bó với doanh nghiệp hơn không.

Muốn vậy, người lao động phải được tham gia ngay từ khâu chọn nội dung cho không gian của mình, bởi chỉ khi là chủ thể, người công nhân mới thực sự nhận lấy sứ mệnh của mình. Các nội dung phù hợp cần được đưa vào kế hoạch hằng năm của doanh nghiệp, vào thỏa ước lao động tập thể, quy chế phối hợp; trong đó quy chế sáng kiến phải rõ: tiếp nhận thế nào, bao lâu trả lời, thưởng ra sao. Điều kiện số tối thiểu như đường truyền, thiết bị, học liệu cần được doanh nghiệp và Công đoàn cùng đầu tư. Người công nhân đi đầu phải có lộ trình: được đào tạo thêm, được nâng bậc, người tiêu biểu được giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng. Nguồn lực phải công khai, minh bạch. Mục tiêu đến năm 2030 là 100% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng hoặc triển khai các nội dung của mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Máy móc có thể mua, công nghệ có thể chuyển giao, nhà xưởng có thể xây trong vài tháng. Nhưng một đội ngũ công nhân có tay nghề, kỷ luật, biết sáng tạo, làm chủ công nghệ và có khát vọng cống hiến thì phải được vun đắp hằng ngày, trong một môi trường đủ tốt. Không gian văn hóa công nhân chính là môi trường ấy. Khi người công nhân muốn học, được học, học xong thì giỏi hơn và giỏi hơn thì sống tốt hơn; khi ý tưởng của người thợ được ươm thành sáng kiến, người đi đầu được tôn vinh; khi doanh nghiệp coi người công nhân là nguồn lực tạo ra giá trị; khi Công đoàn đủ sức kết nối các lợi ích ấy thành mục tiêu chung, thì sứ mệnh công nhân sẽ được khơi dậy từ chính những nhà máy, những người thợ xứ Thanh hôm nay, góp phần đưa khâu đột phá về nguồn nhân lực của tỉnh đi vào cuộc sống./.

LƯƠNG TRỌNG THÀNH

Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh,

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa