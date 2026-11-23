Cao điểm giải quyết tồn đọng cấp quyền sử dụng đất:

Rà soát, phân loại, phấn đấu giải quyết các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026

Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát đến từng thửa đất, phân loại rõ từng trường hợp và xây dựng phương án xử lý cụ thể. Mục tiêu là giải quyết dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện trước ngày 31/12/2026.

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Quảng.

119/166 xã, phường có trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền

Theo thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 119/166 xã, phường có trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền; 47 xã, phường không phát sinh trường hợp này. Tổng số trường hợp được thống kê là 19.290, trong đó mới có 1.482 trường hợp được cấp GCNQSDĐ, đạt 7,7%. Như vậy, toàn tỉnh vẫn còn 17.808 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận, chiếm 92,3%.

Theo báo cáo của UBND các xã, phường, việc giải quyết các trường hợp này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tập trung ở khâu xác định nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, chủ thể thực hiện thủ tục và nghĩa vụ tài chính.

19.290 trường hợp được giao không đúng thẩm quyền, trong đó 1.482 trường hợp đã được cấp GCNQSDĐ (chiếm 7,7%); 17.808 trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ (chiếm 92,3%).

Cụ thể, nhiều hộ gia đình, cá nhân không còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc giao đất; biên lai, phiếu thu bị thất lạc hoặc nội dung thu không thể hiện rõ việc nộp tiền sử dụng đất mà chỉ ghi các khoản đóng góp xây dựng địa phương, đền bù hoa màu, lệ phí công ích... Điều này gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và xác định điều kiện cấp GCN.

Bên cạnh đó, hiện trạng một số thửa đất đã có nhiều thay đổi so với hồ sơ địa chính hoặc giấy tờ ban đầu. Có trường hợp đất chưa có nhà ở, không phù hợp quy hoạch hoặc nằm trong hành lang an toàn giao thông; một số hộ tự ý chia tách, cơi nới, lấn chiếm làm thay đổi diện tích, ranh giới nhưng chưa thực hiện các thủ tục tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng theo quy định.

Khó khăn còn phát sinh khi người sử dụng đất đã chết, các hàng thừa kế không có mặt đầy đủ hoặc chưa thống nhất việc phân chia di sản; một số hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Ngoài ra, nhiều người đi làm ăn xa, không có thông tin liên lạc hoặc ít có mặt tại địa phương, khiến việc tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu bổ sung hồ sơ chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Rà soát, phân loại thành 3 nhóm để xác định hướng xử lý

Qua đánh giá, ngành chức năng nhận định tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đối với các trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền còn thấp. Nhiều địa phương chưa thực hiện kịp thời việc rà soát, phân loại từng trường hợp theo 3 nhóm quy định tại Chỉ thị số 15/CT-UBND. Vì vậy, chưa xác định rõ số lượng hồ sơ thuộc từng nhóm, nguyên nhân vướng mắc cũng như hướng xử lý, thời hạn giải quyết.

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa. (Ảnh minh họa)

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, phân loại cụ thể từng trường hợp chưa được cấp GCN thành 3 nhóm: Nhóm đủ điều kiện cấp GCN; Nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có cơ sở để xem xét, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ; Nhóm không đủ điều kiện cấp GCN.

3 nhóm trường hợp và thời hạn giải quyết Nhóm 1: Đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ Hướng dẫn người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận; hoàn thành trước ngày 31/12/2026 Nhóm 2: Chưa đủ điều kiện nhưng có cơ sở xem xét Xác định nguyên nhân, vướng mắc, trách nhiệm liên quan; xây dựng phương án và lộ trình giải quyết cụ thể; hoàn thành trước ngày 31/3/2027 Nhóm 3: Không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ Xác định rõ căn cứ pháp lý, nguyên nhân; thông báo, giải thích đầy đủ cho người sử dụng đất biết và thực hiện theo quy định.

Đối với từng trường hợp, phải xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, hướng xử lý, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt” và tiến độ theo Chỉ thị số 15/CT-UBND.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm thành lập tổ công tác do mình làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo việc rà soát đến từng thửa đất, từng địa bàn thôn, tổ dân phố. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Đồng thời, chủ động khai thác hồ sơ lưu trữ, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn; ưu tiên giải quyết ngay những trường hợp đã đủ điều kiện, không để chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Việc phân loại rõ từng trường hợp không chỉ giúp các địa phương xác định đúng hướng xử lý, tránh tình trạng rà soát chung chung, kéo dài mà còn là cơ sở để kiểm soát tiến độ, làm rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả giải quyết những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Việt Hương