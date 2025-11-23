Tọa đàm kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Sáng 23/11, nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025), Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tọa đàm và tiếp nhận hiện vật hiến tặng của các cá nhân.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời và ý nghĩa của Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời điểm lại những dấu ấn nổi bật của Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình xây dựng và phát triển.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Trịnh Đình Dương phát biểu khai mạc buổi tọa đàm.

Các ý kiến tại buổi tọa đàm tập trung vào những yêu cầu đặt ra trong công tác bảo tồn di sản hiện nay, đặc biệt là công tác sưu tầm, bảo quản, số hóa, trưng bày hiện vật, tư liệu tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu tiếp cận di sản của công chúng.

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa Bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân, nhấn mạnh vai trò cầu nối của Bảo tàng trong việc tiếp nhận, thẩm định và lan tỏa giá trị di sản tới cộng đồng.

Cùng với đó, một số ý kiến đề nghị cần có cơ chế khuyến khích phù hợp để tôn vinh những cá nhân, tập thể hiến tặng hiện vật, từ đó thúc đẩy phong trào xã hội hóa hoạt động bảo tồn.

Ông Trịnh Ngữ, Nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Nhân dịp này, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 300 hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hoá, thuộc các giai đoạn khác nhau, bao gồm: đồ gốm sứ, đồ đồng, công cụ sản xuất của đồng bào dân tộc Thổ, đồ dùng sinh hoạt của người Việt thời Hán, huân huy chương kháng chiến...

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận hiện vật do các cá nhân hiến tặng.

Toàn bộ hiện vật sau khi tiếp nhận sẽ được lập hồ sơ khoa học, tiến hành kiểm kê, bảo quản và đưa vào trưng bày phục vụ công tác nghiên cứu và giới thiệu tới công chúng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đỗ Quang Trọng phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của các cá nhân, nhà sưu tập đã hiến tặng hiện vật; đồng thời ghi nhận nỗ lực của Bảo tàng tỉnh trong việc mở rộng sưu tầm, tăng cường kết nối với cộng đồng và làm tốt công tác tiếp nhận hiện vật trong bối cảnh chuyển đổi số. Đề nghị Bảo tàng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan toả những giá trị tốt đẹp của hoạt động hiến tặng để thu hút sự chung tay của xã hội trong việc bảo tồn di sản văn hóa của quê hương, dân tộc.

Hoài Anh