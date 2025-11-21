Hotline: 0822.173.636   |

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Như Xuân

Lê Hợi
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các ông: Trần Mạnh Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Như Xuân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Chiều 21/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các ông: Trần Mạnh Long, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Như Xuân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri xã Như Xuân.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri xã Như Xuân dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu và cử tri xã Như Xuân tham dự hội nghị.

Qua nghe báo cáo, cử tri xã Như Xuân bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển toàn diện của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trong việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Cử tri xã Như Xuân kiến nghị tới Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương, cử tri xã Như Xuân kiến nghị cần có giải pháp xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của xã và các xã lân cận; nâng cấp, sửa chữa đường tỉnh 520C đã bị sạt lở, xuống cấp; nghiên cứu xây dựng cầu vượt thay thế một số đập tràn trên địa bàn xã thường xuyên bị ngập, cô lập; sớm công bố quy hoạch phân khu chức năng rừng quốc gia Bến En để người dân trong vùng chủ động sản xuất; có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên và bố trí nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên hợp đồng tại các nhà trường trên địa bàn...

Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo xã Như Xuân đã phát biểu giải trình, tiếp thu những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long tiếp thu và giải trình kiến nghị của cử tri.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trần Mạnh Long trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của địa phương, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

