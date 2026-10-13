Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa Thông báo

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thanh Hóa. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 65/GP-NHNN ngày 22 tháng 8 năm 2014 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa như sau:

3. Vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn:

- Vốn điều lệ: 20.288.709.459 đồng (Hai mươi tỷ hai trăm tám mươi tám triệu bảy trăm linh chín nghìn bốn trăm năm mươi chín đồng).

- Tỷ lệ góp vốn:

+ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Thanh Hóa: 9.977.987.312 đồng (Chín tỷ chín trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm tám mươi bảy nghìn ba trăm mười hai đồng), chiếm 49,18% vốn điều lệ.

+ Công ty Xây dựng năng lực và phát triển cộng đồng Thanh Hà: 6.319.932.996 đồng (Sáu tỷ ba trăm mười chín triệu chín trăm ba mươi hai nhìn chín trăm chín mươi sáu đồng), chiếm 31,15% vốn điều lệ.

+ Công ty Cổ phần NGV: 3.990.789.151 đồng (Ba tỷ chín trăm chín mươi triệu bảy trăm tám mươi chín nghìn một trăm năm mươi mốt đồng), chiếm 19,67% vốn điều lệ.”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tài chính vi mô số 65/GP-NHNN ngày 22 tháng 8 năm 2014 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa.

Quyết định số 168/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

* Văn bản pháp lý:

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa.

* Nội dung hoạt động: Huy động vốn; Cấp tín dụng; dịch vụ thu hộ, chi hộ và chuyển tiền cho khách hàng tài chính vi mô; tư vấn tài chính vi mô và các dịch vụ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Người đại diện: Ông Nguyễn Hải Đường - Tổng Giám đốc