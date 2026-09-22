Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 178-TB/VPTW, ngày 20/9/2026 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nội dung Thông báo nêu rõ, ngày 17/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc và những nỗ lực rất lớn của Tổ Biên tập, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan liên quan.

2. Đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ Biên tập tiếp tục thực hiện cập nhật vào 2 dự thảo Đề cương chi tiết một số nội dung sau:

2.1. Đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử về: Năng lực lãnh đạo của Đảng; năng lực tự đổi mới của Đảng; đồng thời, phân tích ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

2.2. Khẳng định bản chất cách mạng của Đảng, từ đó khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

2.3. Khái quát các nội dung cốt lõi, xuyên suốt; đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam để phát triển lý luận của Đảng, làm cơ sở vững chắc cho việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xác định đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

2.4. Phương pháp tổng kết bảo đảm khoa học, tôn trọng sự thật, nâng cao chất lượng các tài liệu đề án. Việc tổ chức triển khai tổng kết phải bảo đảm chỉ đạo thống nhất; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, địa phương và nhóm nghiên cứu; triển khai tổng kết theo giai đoạn, lĩnh vực và vấn đề xuyên suốt; xây dựng cơ sở dữ liệu , tổ chức hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân; việc phản biện, thẩm định, tổng hợp phải bảo đảm thực chất, hiệu quả.

2.5. Xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130); củng cố niềm tin, niềm tự hào, ý thức tự lực, tự cường, năng lực tự chủ, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

2.6. Qua tổng kết, chuyển hóa những thành tựu lịch sử thành nguồn lực tinh thần; những bài học lịch sử thành trí tuệ và năng lực hành động; những hạn chế, khuyết điểm thành cảnh báo để không lặp lại; kinh nghiệm quốc tế thành nguồn tham chiếu có chọn lọc, tránh giáo điều, rập khuôn; tầm nhìn 100 năm tiếp theo thành lời hiệu triệu, dẫn dắt các thế hệ Việt Nam chung sức, kiến tạo tương lai đất nước.

2.7. Tổ Biên tập và các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; rà soát toàn bộ tài liệu; xác định rõ nội dung cần chỉnh sửa ngay, nội dung cần tiếp tục nghiên cứu sâu, vấn đề cần xin ý kiến cấp có thẩm quyền; chuẩn bị kỹ tài liệu để xin ý kiến tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư.

Nguồn: https://nhandan.vn/tiep-tuc-thuc-hien-cap-nhat-ve-dinh-huong-lanh-dao-phat-trien-dat-nuoc-trong-100-nam-tiep-theo-post990166.html