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Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2026, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 30/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2026, với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, BHXH tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận kinh phí từ 3 đơn vị, gồm: Hiệp hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 440 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Thanh Hóa hỗ trợ 30 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thanh Hóa hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Khắc Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa cảm ơn sự đồng hành, đóng góp thiết thực của các đơn vị tài trợ; đồng thời khẳng định, BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và BHXH cơ sở rà soát, xác định đúng đối tượng, bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả thiết thực.

Tiếp nhận 500 triệu đồng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện các đơn vị tài trợ trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho đại diện BHXH các cơ sở được phân bổ nguồn kinh phí.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ cho đại diện BHXH các cơ sở được phân bổ nguồn kinh phí.

Đại diện các đơn vị tiếp nhận cam kết phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn đúng người có hoàn cảnh khó khăn để triển khai hỗ trợ kịp thời, mở rộng cơ hội tham gia BHYT cho những người còn khó khăn, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Tô Hà

Từ khóa:

#Hỗ trợ #Hoàn cảnh khó khăn #tham gia BHYT #Thanh hóa #Bảo hiểm y tế #Bhxh #Kinh phí #tiếp nhận

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