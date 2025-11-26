Hotline: 0822.173.636   |

Tiếp nhận 20 tấn hóa chất hỗ trợ các địa phương xử lý môi trường sau lũ

Bộ Y tế thông tin đã tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, đây là số hóa chất dùng để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng nhằm hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bộ Y tế tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết nhu cầu về hóa chất xử lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ rất cấp thiết và cần có thêm nguồn lực hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão. Bộ Y tế ghi nhận sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trong bối cảnh nhiều địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Cục Phòng bệnh là đơn vị đầu mối tiếp nhận, phối hợp cùng các địa phương trên cơ sở đề xuất để phân phối kịp thời, hướng dẫn sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Trong những ngày qua, Bộ Y tế đã triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa bão.

Cùng đó, các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh trong các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên./.

Theo TTXVN

