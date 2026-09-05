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Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Phương Đỗ - Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/9, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên tại các trường học trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 - năm học ngành Giáo dục bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên tại các trường học trên cả nước, mở đầu năm học 2026-2027 - năm học ngành Giáo dục bước vào giai đoạn vận hành theo mô hình mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập trường học.

Video: Học sinh Thanh Hóa cùng đón tiếng trống khai giảng vang lên, kết nối thầy và trò trong ngày hội đặc biệt của năm học 2026-2027.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Tại Trường TH và THCS Trần Mai Ninh, các em học sinh chăm chú hướng về sân khấu, theo dõi buổi lễ khai giảng và các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới với sự háo hức của ngày đầu năm học.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Phụ huynh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của con trong ngày khai giảng năm học 2026-2027.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Từ điểm cầu trung tâm đến các trường học trên cả nước, một nghi thức khai giảng được kết nối đồng bộ, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo nên dấu ấn đặc biệt của năm học 2026-2027.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Học sinh hào hứng cầm cờ Tổ quốc trong lớp học, chờ đón khoảnh khắc tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Các em học sinh nghiêm trang trong nghi thức chào cờ.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Thầy cô và học sinh Trường TH và THCS Trần Mai Ninh cùng hướng mắt lên màn hình, theo dõi chương trình khai giảng từ các điểm cầu trên cả nước.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Khoảnh khắc tiếng trống khai giảng vang lên cũng là lúc những trang đầu tiên của năm học 2026-2027 được mở ra trong niềm vui của thầy và trò.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Những gương mặt học sinh rạng rỡ trong thời điểm tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Sau tiếng trống khai trường, thầy cô và các em học sinh cùng vỗ tay chào đón một năm học mới với những bài học và trải nghiệm phía trước.

Tiếng trống khai trường bắt đầu năm học mới

Năm học mới gắn với sự kiện khánh thành chuỗi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, mở ra thêm những cơ hội học tập cho học sinh vùng biên. Từ những sân trường trên mọi miền đất nước, tiếng trống khai giảng vang lên, kết nối thầy và trò trong ngày hội đặc biệt của năm học 2026-2027.

Phương Đỗ - Hoàng Sơn

Từ khóa:

#Năm học mới #Ngành giáo dục #sáp nhập trường học #Khoảnh khắc #Khánh thành #Khai giảng

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