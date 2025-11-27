Tích cực kiểm tra, giám sát hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đường bộ

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục để bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa (phường Hàm Rồng) thực hiện các quy trình đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.

Hiện nay, nhu cầu đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ngày càng tăng, các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã cố gắng duy trì hoạt động ổn định, nhất là trong thời điểm ngành đăng kiểm bước vào giai đoạn triển khai nhiều quy định, tiêu chuẩn mới. Các đơn vị đã tuân thủ tương đối nghiêm túc các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ kiểm tra được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ theo quy định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phục vụ kiểm định. Hệ thống máy chủ, camera giám sát dây chuyền kiểm định, thiết bị lưu trữ dữ liệu được các đơn vị đầu tư và vận hành ổn định, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát minh bạch các quy trình. Các trung tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đăng kiểm viên, nhân viên chuyên môn; tăng cường thực hành quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và thái độ phục vụ. Công tác tổ chức kiểm định, lưu trữ hồ sơ, cấp phát ấn chỉ và niêm yết công khai các thông tin liên quan được duy trì thường xuyên, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, qua kiểm tra của Sở Xây dựng từ ngày 31/10 đến 6/11/2025 tại 11 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh cho thấy, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Nhiều đơn vị chưa cập nhật kịp thời thông tin niêm yết mới theo quy định; khu vực dành riêng cho kiểm định chưa được bố trí rõ ràng hoặc có bố trí nhưng nội dung thể hiện không đầy đủ, gây khó khăn cho người dân khi theo dõi. Một số cơ sở để tình trạng vạch sơn trên sàn dây chuyền tại các vị trí dừng xe, đặt thiết bị kiểm tra bị mờ nhưng không được kẻ lại kịp thời, ảnh hưởng đến tính chính xác và an toàn trong quá trình kiểm định.

Đáng chú ý, việc bố trí các công đoạn và phân công đăng kiểm viên tại từng dây chuyền ở một số đơn vị chưa hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ phương tiện. Vẫn còn tình trạng đăng kiểm viên phải xử lý nhiều công đoạn cùng lúc, dẫn đến nguy cơ bỏ sót bước hoặc kéo dài thời gian chờ của người dân. Một số cơ sở vẫn chưa chủ động rà soát toàn diện quy trình để điều chỉnh phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn mới được ban hành.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế này là do một số cơ sở đăng kiểm chưa chủ động nghiên cứu, cập nhật văn bản pháp quy mới. Việc phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cá nhân chưa được thực hiện chặt chẽ; một số nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành còn chưa thật rõ ràng, dẫn đến cách hiểu và triển khai không thống nhất giữa các đơn vị. Hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới vẫn phụ thuộc lớn vào trình độ và kinh nghiệm của đăng kiểm viên, nên khó tránh khỏi sự khác biệt trong kết quả kiểm định giữa các cơ sở.

Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở Xây dựng Hoàng Vũ Thạo cho biết: "Đơn vị đã tham mưu cho Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong hoạt động kiểm định đường bộ báo cáo kết quả khắc phục về sở. Đồng thời, các trung tâm phải rà soát lại quy chế tổ chức và hoạt động nội bộ; phân công cụ thể nhiệm vụ đến từng bộ phận, cá nhân nhằm nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, việc niêm yết công khai, minh bạch thông tin về phí, quy trình, thời gian kiểm định phải được các cơ sở thực hiện đầy đủ, dễ nhìn, dễ tiếp cận.

Cùng với đó, khuyến khích các đơn vị đầu tư, nâng cấp trang thông tin điện tử nhằm tăng tính tương tác, tạo điều kiện cho người dân gửi phản ánh, kiến nghị và nhận phản hồi nhanh chóng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để gia tăng sự hài lòng của người dân, giúp cơ quan quản lý kịp thời nắm bắt tình trạng phục vụ tại từng cơ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị đăng kiểm cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tiến tới số hóa hoàn toàn dữ liệu nhằm giảm sai sót, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc ứng dụng phần mềm quản lý dây chuyền kiểm định, lưu trữ hình ảnh kiểm định qua camera, tự động hóa một số khâu là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu minh bạch. Sở thường xuyên thành lập các tổ công tác kiểm soát, siết chặt việc các cơ sở đăng kiểm thực hiện nghiêm các quy trình, công đoạn theo quy định và chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đồng thời, giám sát các cơ sở đăng kiểm thông qua hệ thống camera tại các vị trí quan trọng trên dây chuyền kiểm định; tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm”.

Việc siết chặt quản lý hoạt động đăng kiểm không chỉ nhằm nâng cao chất lượng kiểm định mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn từ nguyên nhân kỹ thuật, hướng tới xây dựng môi trường kiểm định minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lê Hợi