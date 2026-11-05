Thủy điện Trung Sơn giữ nhịp phát điện trước thời tiết bất thường

Trước diễn biến khó lường của thời tiết năm 2026, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã và đang tập trung nâng cao độ tin cậy của thiết bị, theo dõi sát tình hình thủy văn, chủ động phương án vận hành hồ chứa. Cùng với nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất điện, đơn vị chú trọng sử dụng hợp lý nguồn nước, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của vùng hạ du.

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn sẵn sàng vận hành trong mùa khô 2026-2027.

Năm 2026, thời tiết, khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất điện và công tác phòng, chống thiên tai. Đối với Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, biến động của thời tiết sẽ tác động trực tiếp đến nguồn nước và phương thức vận hành. Khi mưa lớn, yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, vùng hạ du được đặt lên hàng đầu; khi nước về giảm, việc khai thác phải được tính toán để hài hòa nhiệm vụ phát điện với nhu cầu sử dụng nước. Vì vậy, công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn vận hành được công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đơn vị đã chủ động bám sát các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, theo dõi lượng mưa trên lưu vực và lưu lượng nước về hồ để xây dựng phương án vận hành phù hợp. Việc cập nhật thông tin gắn với phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và cấp có thẩm quyền, bảo đảm quá trình điều hành hồ chứa đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, đồng thời duy trì sản xuất điện hiệu quả. Cùng với quản lý nguồn nước, công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy được chú trọng nhằm nâng cao độ tin cậy của thiết bị. Đây là điều kiện quan trọng giúp nhà máy duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Việc chuẩn bị tốt thiết bị cũng góp phần hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước trong từng thời điểm.

Với sự chủ động trong tổ chức sản xuất, tính đến hết ngày 21/10, sản lượng điện của nhà máy đạt 855,5 triệu kWh, tương đương 91,2% kế hoạch năm và không để xảy ra sự cố; tạo cơ sở để công ty phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất 938 triệu kWh trong năm 2026.

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do diễn biến bất thường của thời tiết những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, TSHPCo đang chủ động theo dõi thủy văn, lượng mưa trên lưu vực, dự báo lưu lượng nước về hồ; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án vận hành an toàn, ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn nước và bảo đảm nhu cầu sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du. Ngày 22/10, mực nước hồ Thủy điện Trung Sơn đạt 155,45m, cao hơn 0,73m so với mực nước giới hạn tuần do Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia giao.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc (TSHPCo) cho biết: "Đơn vị đang tăng cường theo dõi diễn biến thủy văn, lượng nước về hồ, mực nước hồ và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo khí tượng thủy văn. Trên cơ sở đó, công ty xây dựng phương thức vận hành phù hợp với thực tế, bảo đảm an toàn công trình, khai thác hiệu quả nguồn nước, chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027”.

Trước đó, căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và các dự báo khí tượng thủy văn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất cho phép TSHPCo từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/10 được tích nước cuối mùa lũ, nâng dần mực nước hồ đến cao trình +157m. Việc tích nước nhằm tăng khả năng dự trữ nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa nguy cơ hạn hán, thiếu nước, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Bài và ảnh: Bách Nguyên