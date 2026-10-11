Thường Xuân đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, xã Thường Xuân đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, từng bước hoàn thiện hệ thống trường học theo hướng khang trang, an toàn, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Trường Tiểu học Thường Xuân được đầu tư xây dựng khang trang.

Trường Tiểu học Thường Xuân luôn tích cực đi đầu trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy và học trên địa bàn xã. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thông qua các nguồn vốn, nhà trường đã được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Đặc biệt, từ năm 2023 đến nay, nhà trường được đầu tư xây dựng thêm 9 phòng học, 3 phòng chức năng, khuôn viên, tường rào, với tổng giá trị trên 15 tỷ đồng, đủ cho học sinh học 2 buổi/ngày. Ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, trình độ của đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của trường đều đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao”.

Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thường Xuân, Nguyễn Thế Cường cho biết: "Sau khi sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập, trên địa bàn xã còn 9 trường học, trong đó 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 4 trường THCS. Đến nay, hầu hết các trường học ở các bậc học đã được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều trường xây dựng được nhà bán trú cho học sinh. Mạng lưới trường lớp học trên địa bàn xã hiện nay phù hợp với đặc điểm địa lý, địa hình, phân bố dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân, đáp ứng tốt nhu cầu của người học. Đặc biệt, trong năm học 2025-2026, UBND xã đã đầu tư xây mới 19 phòng phân hiệu Ngọc Phụng và phân hiệu Xuân Cẩm thuộc Trường Mầm non Thường Xuân, 1 nhà hiệu bộ của Trường THCS Thường Xuân; triển khai các dự án đầu tư xây mới nhà học bộ môn phân hiệu Thọ Thanh thuộc Trường Tiểu học Xuân Dương; cải tạo, nâng cấp nhà lớp học các trường tiểu học Xuân Dương, tiểu học Ngọc Phụng, THCS Ngọc Phụng và nhà hiệu bộ Trường THCS Thọ Thanh... với tổng giá trị 64 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn xã đạt 90%.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất, phòng học, phòng chức năng của một số trường học trên địa bàn xã vẫn còn thiếu, hư hỏng, xuống cấp; diện tích phòng học, phòng học bộ môn không phù hợp quy định hiện hành; thiếu đồ dùng, thiết bị dạy học.

Hiện, xã Thường Xuân đang tập trung nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp phòng học, phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, phấn đấu nâng tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 95%. Xã sẽ ưu tiên nguồn lực trang bị máy móc, thiết bị dạy học tin học, ngoại ngữ, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục. Đảm bảo đầy đủ thiết bị dạy học theo yêu cầu thực hiện Chương trình phổ thông 2018...

Bài và ảnh: Khắc Công