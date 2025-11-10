Thượng viện thông qua gói dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại?

Tối 9/11 (giờ địa phương, tức sáng 10/11 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua gói dự luật ngân sách liên bang, đánh dấu bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này, kéo dài hơn 40 ngày kể từ ngày 1/10.

Theo truyền hình trực tiếp trên trang web Thượng viện, trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, 60 Thượng nghị sỹ đã ủng hộ và 40 người phản đối - vừa đủ số phiếu cần thiết để thông qua gói ngân sách lưỡng đảng.

Gói dự luật này sẽ đảm bảo kinh phí hoạt động cho Quốc hội và các cơ quan trực thuộc, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), các chương trình phúc lợi cho cựu chiến binh, cùng một số dự án xây dựng của Lầu Năm Góc trong tài khóa 2026.

Phần còn lại của chính phủ liên bang sẽ được duy trì hoạt động thông qua một nghị quyết tiếp tục chi tiêu có hiệu lực đến ngày 30/1/2026.

Gói ngân sách cũng hủy bỏ lệnh sa thải hàng loạt viên chức liên bang được ban hành từ ngày 1/10 và đảm bảo họ sẽ được nhận lương bù.

Trước đó cùng ngày, Thượng viện đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu thử quan trọng - bước đầu tiên trong chuỗi thủ tục phê chuẩn. Kết quả 60-40 cho thấy nhóm Thượng nghị sỹ ôn hòa thuộc cả hai đảng đã đạt được thỏa thuận phá vỡ thế bế tắc kéo dài 6 tuần quanh vấn đề gia hạn trợ cấp thuế y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA).

Thỏa thuận do 3 Thượng nghị sỹ trung dung, gồm bà Jeanne Shaheen, bà Maggie Hassan thuộc bang New Hampshire và ông Angus King - nghị sỹ độc lập từ bang Maine, khởi xướng.

Thượng viện sẽ thông qua 3 dự luật chi tiêu thường niên mang tính lưỡng đảng, đồng thời kéo dài nguồn tài chính cho phần còn lại của chính phủ tới cuối tháng 1/2026, đổi lại là một cuộc bỏ phiếu riêng vào giữa tháng 12 về việc gia hạn tín dụng thuế ACA.

Thỏa thuận được lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune ủng hộ mạnh mẽ. Ông kêu gọi hành động ngay khi tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp tục làm tê liệt hệ thống hàng không, đe dọa chương trình hỗ trợ thực phẩm cho hàng triệu người và khiến hàng trăm nghìn viên chức chưa nhận được lương.

Tối cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết “có vẻ như chúng ta đang tiến gần đến việc kết thúc đóng cửa chính phủ,” song chưa tuyên bố chính thức ủng hộ thỏa thuận.

Trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, 5 Thượng nghị sỹ Dân chủ đã đổi hướng ủng hộ thỏa thuận. Một số Thượng nghị sỹ Cộng hòa bảo thủ ban đầu do dự, song sau cuộc trao đổi với Tổng thống Trump, họ đã bỏ phiếu thuận, giúp đạt được ngưỡng 60 phiếu.

Tuy nhiên, Lãnh đạo phe Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cùng phần lớn thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống, phản đối việc không kèm theo cam kết chắc chắn về gia hạn trợ cấp thuế y tế.

Ông Schumer tuyên bố không thể “ủng hộ" một thỏa thuận mà ông cho là “từ bỏ cuộc chiến vì chăm sóc sức khỏe."

Thượng nghị sỹ Bernie Sanders thuộc bang Vermont gọi đây là “sai lầm nghiêm trọng” trong khi nhiều thành viên Dân chủ khác cho rằng cử tri mới đây đã bày tỏ mong muốn đảng tiếp tục giữ vững lập trường.

Theo thỏa thuận vừa được thông qua, gói ngân sách sẽ được đưa ra bỏ phiếu cuối cùng tại Thượng viện trong những ngày tới, trước khi chuyển sang Hạ viện và trình lên Tổng thống Trump.

Nếu được Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành, gói ngân sách này sẽ chính thức chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử nước Mỹ, mở đường cho việc khôi phục hoạt động của toàn bộ cơ quan liên bang và hoàn trả lương cho hàng triệu công chức./.

Theo TTXVN