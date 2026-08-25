Thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo nguyên tắc “6 rõ”

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc rà soát, chuẩn hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo nguyên tắc “6 rõ”.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường rà soát toàn bộ các nhiệm vụ phát triển văn hóa đã được cấp có thẩm quyền giao tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án và văn bản chỉ đạo hiện hành; Không xây dựng thêm nhiệm vụ, kế hoạch hoặc chế độ báo cáo riêng đối với những nội dung đã có nhiệm vụ tương ứng, tập trung tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả nhiệm vụ được giao; Việc rà soát thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm đầu ra. Kết quả rà soát phải xác định rõ: Nhiệm vụ đã hoàn thành: Xác định sản phẩm, kết quả đã hoàn thành; Nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ: xác định phần việc còn lại và thời hạn hoàn thành; Nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành: Xác định nguyên nhân, trách nhiệm, thời hạn và biện pháp khắc phục; Nhiệm vụ có khó khăn, vướng mắc hoặc còn ý kiến khác nhau: Xác định rõ nội dung, nguyên nhân, trách nhiệm xử lý và nội dung đề xuất cấp có thẩm quyền; Nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo hoặc không còn phù hợp: Đề xuất tích hợp, điều chỉnh hoặc dừng theo thẩm quyền. Không yêu cầu lập báo cáo riêng đối với những nội dung đã có trong báo cáo, kế hoạch, đề án hoặc hồ sơ đang thực hiện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, làm đầu mối thống nhất rà soát, tổng hợp và cập nhật Danh mục nhiệm vụ phát triển văn hóa của tỉnh; Tích hợp các nhiệm vụ đã được xác định tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án và văn bản chỉ đạo hiện hành; Đối với từng nhiệm vụ xác định đầy đủ “6 rõ”; Không tham mưu ban hành thêm nhiệm vụ đối với những nội dung tỉnh đã có chương trình, kế hoạch, đề án riêng. Đối với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, thực hiện theo các kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành; chỉ cập nhật tiến độ, sản phẩm và kết quả thực hiện để theo dõi, không xây dựng nhiệm vụ trùng lặp... Hoàn thành việc rà soát, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 17/9/2026.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin rà soát, tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi được giao. Việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc: Một việc - một đầu mối chủ trì - một quy trình xuyên suốt - một tiến độ - một sản phẩm đầu ra - một cơ chế theo dõi. Không để cùng một nội dung được xây dựng thành nhiều kế hoạch, báo cáo hoặc nhiệm vụ riêng nhưng không làm tăng hiệu quả thực tế.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)