Thủ tướng Merz quyết tâm cải cách giữa hoài nghi của đa số người dân Đức

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy chương trình cải cách, tập trung hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực quốc phòng và cải tổ hệ thống an sinh xã hội. Tuy nhiên, các biện pháp cải cách đang vấp phải sự hoài nghi của phần lớn người dân, đặc biệt về tính công bằng trong phân bổ gánh nặng.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin tối 19/10, Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh nước này đang bắt đầu chương trình hiện đại hóa có quy mô lớn nhất trong lịch sử gần đây. Ông khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hoạt động quản lý nhà nước và cải cách hệ thống an sinh xã hội.

Theo ông Merz, Đức đang đầu tư khôi phục, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực quốc phòng. Trong những năm tới, nước này sẽ dành nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh và các sáng kiến về khí hậu. Thủ tướng Đức cũng kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào quá trình hiện đại hóa, coi đây là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, ông Merz cho biết Đức dự kiến cam kết chi hơn 500 tỷ euro từ nay đến cuối thập kỷ này để tăng cường năng lực phòng thủ và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự. Ông nhấn mạnh những thách thức hiện nay đòi hỏi nỗ lực cải cách trên quy mô tương xứng, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình đã đề ra.

Tuy nhiên, chương trình cải cách đang gặp trở ngại về mức độ đồng thuận trong xã hội. Theo kết quả khảo sát do Đài truyền hình công cộng ZDF công bố ngày 8/10, có 59% số người được hỏi cho rằng những thay đổi liên quan đến lương hưu, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn mà liên minh cầm quyền dự kiến thực hiện hoặc đã thông qua một phần đang đi sai hướng. Trong khi đó, 30% đánh giá các biện pháp này đi đúng hướng.

Những người ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của Thủ tướng Merz là nhóm duy nhất có đa số đồng tình với các biện pháp cải cách, với tỷ lệ 66%. Đáng chú ý, 80% số người tham gia khảo sát cho rằng gánh nặng từ các cải cách được phân bổ không công bằng, trong khi chỉ 12% nhận định việc phân bổ là hợp lý. Đối với những thay đổi trong hệ thống bảo hiểm xã hội, 77% không tin tưởng chính phủ sẽ có những đóng góp quan trọng để giải quyết các vấn đề hiện nay.

Kết quả khảo sát cho thấy việc thúc đẩy cải cách không chỉ đặt ra yêu cầu về nguồn lực và hiệu quả chính sách, mà còn đặt Chính phủ Đức trước thách thức tạo dựng sự đồng thuận của người dân, nhất là đối với những thay đổi có tác động trực tiếp đến đời sống và quyền lợi an sinh xã hội.

Thanh Hằng