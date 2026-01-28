Thủ tướng Israel chưa cho phép tái thiết Gaza trước khi hoàn tất phi quân sự hóa

Trong bối cảnh các bên bắt đầu thảo luận về giai đoạn tiếp theo của tiến trình ngừng bắn tại Dải Gaza, vấn đề tái thiết và cơ chế quản lý khu vực này tiếp tục nổi lên như điểm then chốt. Tuy nhiên, phía Israel cho thấy lập trường cứng rắn khi đặt điều kiện an ninh lên hàng đầu trước mọi kế hoạch khôi phục.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: CCTV

Trong đoạn video đăng tải ngày 27/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra tuyên phản hồi việc Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của tiến trình ngừng bắn tại Dải Gaza. Ông nhấn mạnh Israel sẽ tập trung hoàn tất mục tiêu phi quân sự hóa Gaza và trước khi điều này đạt được, sẽ không cho phép tiến hành tái thiết khu vực.

Khung cảnh đổ nát tại dải Gaza. Ảnh: CCTV

Theo ông Netanyahu, ở giai đoạn hiện nay, phía Israel tập trung vào việc giải giáp lực lượng của Phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời loại bỏ vũ khí và hệ thống đường hầm tại Gaza, hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa toàn bộ khu vực.

Thủ tướng Israel đồng thời tuyên bố sẽ “không cho phép” việc thành lập một nhà nước Palestine tại Gaza. Ông cho biết Israel phản đối việc thành lập Nhà nước Palestine và sẽ tiếp tục duy trì kiểm soát an ninh đối với khu vực “từ sông Jordan đến Địa Trung Hải”.

Ông Hossam Badran một quan chức cấp cao của Hamas. Ảnh: CCTV

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Hamas, ông Hossam Badran, cùng ngày cho biết, lực lượng này đã thực hiện đầy đủ các điều khoản của giai đoạn một thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho rằng, phía Israel đang trì hoãn việc thực thi một số nội dung, trong đó có vấn đề mở cửa khẩu Rafah và rút khỏi các khu vực liên quan. Hamas cho rằng giai đoạn hai của thỏa thuận cần bao gồm việc Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza, khởi động tái thiết, cho phép viện trợ vào khu vực và bảo đảm các điều kiện phát triển trong tương lai.

Các tuyên bố trái chiều nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, với trọng tâm chuyển từ ngừng bắn sang phi quân sự hóa, thiết lập cơ chế quản lý mang tính kỹ trị và từng bước tái thiết. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các bên cho thấy tiến trình thực hiện thỏa thuận vẫn đối mặt nhiều trở ngại, đòi hỏi các nỗ lực trung gian và đối thoại tiếp tục được thúc đẩy nhằm thu hẹp bất đồng và duy trì ổn định tình hình.

Vân Bình

Nguồn: CCTV