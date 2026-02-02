Thủ tướng Anh kêu gọi tăng hợp tác quốc phòng với EU

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng London và Liên minh châu Âu cần “làm nhiều hơn cùng nhau” trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời để ngỏ khả năng tham gia cơ chế cho vay tái vũ trang quy mô 150 tỷ euro của EU, trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh tăng cường năng lực quân sự.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing. Ảnh: Getty Images

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 1/2 cho biết Anh nên tăng cường phối hợp với Liên minh châu Âu (EU) trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm xem xét tham gia các sáng kiến chung nhằm củng cố năng lực và dự trữ vũ khí của châu Âu.

Ông Starmer nói với báo giới: “Tôi cho rằng cả về chi tiêu, năng lực và hợp tác, chúng ta cần làm nhiều hơn cùng nhau”, đồng thời cho biết Anh nên xem xét các cơ chế như SAFE – sáng kiến Hành động An ninh cho châu Âu để tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với EU.

Anh muốn thắt chặt quan hệ quốc phòng với EU cũng như tham gia có chế SAFE Ảnh: Europa

SAFE là cơ chế cho vay do EU triển khai nhằm cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các nước thành viên để tăng cường năng lực quốc phòng. London và Brussels từng đàm phán nhiều tháng về mức đóng góp của Anh để tham gia cơ chế này, song không đạt được thỏa thuận vào năm ngoái do bất đồng liên quan đến mức phí tham gia. Diễn biến này được xem là một trở ngại trong nỗ lực của ông Starmer nhằm tái thiết quan hệ với EU sau Brexit, trong bối cảnh chính phủ Anh kỳ vọng cải thiện quan hệ với khối sẽ hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tháng 5 năm ngoái, Anh và EU đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược, bao gồm nội dung tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy thương mại. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic dự kiến thăm London để gặp các bộ trưởng Anh trước thềm hội nghị thượng đỉnh song phương vào cuối năm nay. Dù loại trừ khả năng quay lại liên minh thuế quan của EU, ông Starmer cho biết vẫn có những lĩnh vực trong thị trường chung mà hai bên có thể đạt thêm tiến triển, tùy thuộc vào lợi ích quốc gia của Anh.

Bích Hồng

Nguồn: AFP