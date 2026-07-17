Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1,56 triệu tỷ đồng sau 6 tháng

Thu ngân sách Nhà nước đạt 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả nổi bật được Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra chiều 17/7.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tài chính đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục là điểm nhấn với việc tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 2 nghị quyết đột phá về phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành 152 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách vĩ mô khác. Đến ngày 30/6/2026, thu ngân sách Nhà nước đạt 1,56 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình.

Chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán, bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có gần 111,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5% so với cùng kỳ; 58,1 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,2%.

Tổng vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, thách thức trong điều hành tài chính - ngân sách những tháng cuối năm; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Trọng tâm là tăng cường quản lý thu, chống thất thu và chuyển giá; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý tài chính, phát triển thị trường tài chính an toàn, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thanh Tâm