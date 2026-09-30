Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái tiếp xúc cử tri xã Bát Mọt và Yên Nhân

Sáng 30/9, tại trụ sở xã Bát Mọt, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội: Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thế Anh, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị, Trường Đại học Hồng Đức, đã tiếp xúc cử tri xã Bát Mọt và Yên Nhân trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái với cử tri xã Bát Mọt.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Yên Nhân, Bát Mọt.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cử tri xã Bát Mọt và Yên Nhân.

Đại biểu Quốc hội Lương Thị Hoa thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 17/10 đến 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến 20/11.

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp; 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền; đồng thời xem xét, thông qua các nội dung nhằm triển khai các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới của Hội nghị Trung ương 3.

Cử tri xã Yên Nhân và Bát Mọt dự hội nghị.

Cử tri xã Yên Nhân và Bát Mọt dự hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri Bát Mọt và Yên Nhân phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và yêu cầu phát triển của địa bàn miền núi, biên giới.

Về đầu tư kết cấu hạ tầng, cử tri đề nghị quan tâm nâng cấp các tuyến giao thông khu vực miền núi, nhất là những tuyến thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa lũ; đầu tư cầu kiên cố thay thế các cầu tràn, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cử tri thôn Chiềng, xã Bát Mọt đề nghị khảo sát, đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung tại khu vực trung tâm xã. Theo phản ánh, vào mùa khô, nguồn nước thường xuyên thiếu, trong khi mùa mưa lũ nước bị đục, không bảo đảm cho sinh hoạt. Có vị trí người dân đã khoan giếng sâu hơn 100m nhưng vẫn không có nước.

Cử tri cũng đề nghị xây dựng cầu cứng thay thế cầu tràn tại Km125, Quốc lộ 47. Đây là vị trí thường xuyên bị ngập khi mưa lũ, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cử tri xã Bát Mọt phát biểu kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới; trong đó quan tâm nâng mức hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh nội trú, bán trú; bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp đối với trẻ em mầm non ăn bán trú; rà soát cơ chế hỗ trợ nhân viên nấu ăn, phục vụ tại các trường có nhiều điểm trường.

Cử tri xã Yên Nhân đề nghị nghiên cứu cơ chế đầu tư trường học phù hợp với đặc thù vùng cao, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán, còn nhiều điểm trường lẻ; quan tâm nguồn lực kiên cố hóa phòng học, nâng cấp đồng bộ các điểm trường và phát triển mô hình trường liên cấp bán trú tại trung tâm xã.

Cử tri xã Bát Mọt đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cửa khẩu phụ Khẹo thành cửa khẩu chính theo quy hoạch; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 47 kết nối đến cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy giao thương, tiêu thụ hàng hóa, phát triển sản xuất, tạo việc làm. Cử tri cũng đề nghị tăng cường hợp tác với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Cử tri xã Yên Nhân phát biểu kiến nghị với Đại biểu Quốc hội.

Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri hai xã đề nghị có cơ chế bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã miền núi đặc biệt khó khăn; không cắt giảm biên chế cơ học đối với những địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn và đang thiếu nhân lực; có chính sách thu hút, đào tạo cán bộ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu quản lý ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri xã Bát Mọt cũng đề nghị làm rõ chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch HĐND xã, Trưởng các Ban của HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời có hướng dẫn thống nhất về điều kiện, mức hưởng, nguồn kinh phí và thời điểm thực hiện đối với các chức danh này.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái phát biểu với cử tri xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri; đồng thời nhấn mạnh tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp tiếp nhận kiến nghị mà còn giúp đại biểu Quốc hội nắm chắc thực tiễn, kịp thời phản ánh những vấn đề đặt ra từ cơ sở đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng nghiêm túc tiếp thu, rà soát, nghiên cứu giải quyết, bảo đảm đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tập trung giải quyết từ sớm, từ cơ sở những vấn đề thuộc thẩm quyền, không để các kiến nghị chính đáng của người dân kéo dài. Đồng thời, phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa bàn biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Cử tri xã Yên Nhân và Bát Mọt dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định, ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị, bảo đảm quyền làm chủ và quyền giám sát của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái và các đại biểu cùng cử tri xã Bát Mọt.

Minh Hiếu