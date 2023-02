Minh bạch thu hồi đất, tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất

Luật sư Vũ Văn Trà, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa: Cần làm rõ về mục đích, phạm vi, tiêu chí cụ thể để Nhà nước thu hồi đất Vấn đề thu hồi đất là vấn đề hết sức phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội và người dân. Trong quá trình thực hiện GPMB thực hiện các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích công cộng, người dân sẵn sàng hiến đất hoặc tự nguyện chấp hành chủ trương thu hồi đất vì sự phát triển chung. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, người dân sẽ không chấp nhận việc thu hồi chỉ mang lợi ích cho một cá nhân, một tập thể hoặc một nhóm người nhất định nhưng lại áp giá đền bù quá thấp, mang tính áp đặt, tạo kẽ hở cho sự trục lợi và dễ dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Do đó việc sửa đổi Luật Đất đai lần này cần phải giải quyết căn bản được vấn đề này. Tôi cho rằng cần quy định cụ thể tiêu chí, điều kiện, mục đích tiến hành thu hồi đất, chia ra làm hai tiêu chí: Thứ nhất, những dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, những dự án phát triển kinh tế - xã hội mang tính chiến lược, định hướng cho sự phát triển một vùng, một khu vực, một tỉnh hoặc công trình công cộng thì thu hồi. Thứ hai, các dự án phát triển kinh tế đơn thuần, thương mại theo quy hoạch, mang lại lợi ích chủ yếu cho nhà đầu tư thì chủ đầu tư đó phải thương lượng với người dân để mua lại hoặc thỏa thuận cho họ góp vốn QSDĐ. Trong quá trình thỏa thuận đó có sự góp mặt của chính quyền địa phương, với tư cách là chủ thể quản lý đất đai trên địa bàn. Chương VI, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung, làm rõ nội hàm “Dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là các dự án phát huy nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện chính sách về phát triển hạ tầng, đô thị, nông nghiệp, nông thôn; giải quyết các vấn đề chính sách xã hội, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa, phân bổ công bằng, hài hòa giá trị tăng thêm từ đất, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhằm phát triển kinh tế của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.” Quy định tại Điều 78 của Dự thảo Luật lần này có thể thấy phạm vi thu hồi đất được mở rộng, song vẫn chưa rõ ràng, tách biệt vì mục đích khi Nhà nước thu hồi đất, như vậy sẽ dễ dẫn đến tình trạng chủ quan, máy móc khi áp dụng trong thực tiễn. Vì vậy, cần làm rõ hơn các điều kiện, tiêu chí, phạm vi thu hồi đất đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng để tách biệt với các dự án phát triển kinh tế có lợi ích cá nhân, thuần túy của chủ đầu tư. Từ đó tạo sự đồng thuận của người có đất bị thu hồi; cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được áp dụng một cách phù hợp. Làm được điều này thì thị trường đất đai mới thực sự trong sạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhân dân, bảo đảm phát triển kinh tế mà vẫn duy trì sự ổn định và công bằng xã hội. Điều này cũng đúng với yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW là “tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất”.