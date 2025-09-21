Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm xây dựng phường Hải Lĩnh giàu đẹp, văn minh

Trong 2 ngày (20 và 21/9), Ủy ban MTTQ phường Hải Lĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Hải Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Hải Lĩnh, phường Ninh Hải và xã Định Hải.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ phường Hải Lĩnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường Hải Lĩnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến 50.000 m2 đất; trên 100.000 ngày công lao động; xây dựng 19,3 km đường điện thắp sáng làng quê; di dời 2.825m hàng rào, mở rộng 42 tuyến giao thông ở các thôn... Đến nay, phường có 25 cụm dân cư sáng - xanh - sạch đẹp; 30 tuyến dường sáng -xanh - sạch - đẹp; 7 tổ dân phố đạt tổ dân phố kiểu mẫu...

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các hoạt động “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, MTTQ phường đã huy động nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ làm 31 căn nhà cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, hỗ trợ mô hình sinh kế, thăm hỏi, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. MTTQ phường cũng đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động của Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030 với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 54 vị tham gia Ủy ban MTTQ phường Hải Lĩnh, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cử các chức danh Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Huê