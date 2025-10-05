Thọ Lập: Tiếp nối truyền thống, đổi mới để phát triển

Thọ Lập là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 29/7/1930, đã đi vào lịch sử như chiếc nôi của phong trào cách mạng ở xứ Thanh. Từ dấu mốc Yên Trường thiêng liêng, Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ Lập hôm nay bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, mang trong mình khát vọng tiếp nối truyền thống, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thọ Lập triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ngày 23/6/2025, Đảng bộ xã Thọ Lập được thành lập theo Quyết định số 4255-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ xã gồm: Xuân Thiên, Thuận Minh và Thọ Lập với 996 đảng viên sinh hoạt ở 53 chi bộ. Đại hội Đảng bộ xã Thọ Lập lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Thọ Lập đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2030”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, ổn định tình hình, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tăng năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt ở các chi bộ thôn, khu dân cư- nơi trực tiếp gắn bó và dẫn dắt phong trào quần chúng. Với tinh thần nghị quyết bắt nguồn từ cuộc sống và sau đại hội nghị quyết phải được đưa nhanh vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã triển khai hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã. Cùng với đó, cấp ủy xã phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi, hướng dẫn hoạt động chi bộ, coi đây là giải pháp căn cốt để củng cố sức mạnh của tổ chức đảng.

Trong phát triển, những năm gần đây, kinh tế địa phương duy trì tốc độ phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,6 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%. Tất cả các trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, hệ thống thủy lợi được nâng cấp, bảo đảm phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Đảng bộ xã cũng đã chú trọng lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Một số mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển hiệu quả, đã tích tụ được 10ha để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, trồng dưa vàng và dưa bao tử. Thương mại - dịch vụ phát triển khá, hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, hình thành các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ tại khu vực trung tâm của xã như: Siêu thị Điện máy xanh, chợ Đầm, chợ Lược, chợ Sánh, chợ Châu; hệ thống cửa hàng bán lẻ, cung cấp hàng hóa phát triển rộng khắp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của Nhân dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, góp phần làm chuyển biến diện mạo nông thôn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thọ Lập xác định phương châm hành động: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, trong đó lấy xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh làm nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế - xã hội làm trọng tâm. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là đưa Thọ Lập trở thành xã NTM nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện, kinh tế phát triển ổn định, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh vững chắc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thọ Lập Lê Văn Lực cho biết: "Đảng bộ xã đề ra nhiều chỉ tiêu cụ thể về tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm; thu nhập bình quân đầu người vào năm 2030; giảm tỷ lệ hộ nghèo... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống dưới 20%, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Nông nghiệp tập trung phát triển sản phẩm chủ lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, khuyến khích kinh tế trang trại, HTX kiểu mới, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Về xây dựng NTM, xã quyết tâm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào năm 2030, trong đó chú trọng tiêu chí môi trường, cảnh quan, phát triển hạ tầng thiết yếu, xây dựng không gian sống văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp.

Từ truyền thống cách mạng Yên Trường - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thọ Lập hôm nay với sự đoàn kết, quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân trong xã đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng địa phương phát triển toàn diện, vừa giữ gìn giá trị truyền thống, vừa khai thác tiềm năng, khơi dậy khát vọng vươn lên.

