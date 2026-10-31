Thiệu Hóa phát động đợt cao điểm “100 ngày đêm chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường" mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027

Ngày 31/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa tổ chức phát động đợt cao điểm “100 ngày đêm chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường”, hướng tới Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Mùi 2027, gắn với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và các thôn tham gia lễ phát động.

Trong đợt cao điểm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hoá kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể như: vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm; thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống thoát nước; trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và các khu sinh hoạt cộng đồng.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thiệu Hoá tham gia trồng cây xanh tại Công viên Lương Giang.

Các thôn, khu dân cư phân công lực lượng phụ trách từng tuyến đường, khu vực; tiếp tục duy trì mô hình “Ngày thứ Bảy xanh - chung tay xây dựng nông thôn mới”, tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả hằng tuần, chú trọng duy trì cảnh quan sạch đẹp thường xuyên, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm sau các đợt ra quân.

Hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể chung tay chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh.

Hội viên, đoàn viên các Hội, đoàn thể chung tay chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh.

Các đơn vị chung tay chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và đại diện các thôn đã ra quân trồng cây xanh, cây cảnh tại Công viên Lương Giang và dọc các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn xã.

Đợt cao điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan, môi trường tại các khu dân cư, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn vệ sinh chung; từng bước xây dựng nếp sống văn minh, góp phần hoàn thành các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, tạo diện mạo khang trang đón Tết Đinh Mùi 2027.

Thanh Mai (CTV)