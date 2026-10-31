Để văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh nội sinh

Vốn, công nghệ và thị trường có thể tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng văn hóa chính là “sức mạnh mềm” góp phần tạo nên sức bền và giá trị lâu dài của doanh nghiệp (DN). Tại Thanh Hóa, cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng DN, văn hóa kinh doanh ngày càng được chú trọng, không chỉ ở những giá trị được xác lập mà còn ở cách thức quản trị, ứng xử và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích người lao động học hỏi, sáng tạo.

Khi văn hóa “thấm” vào đạo đức kinh doanh

Đang phục vụ hơn 800.000 khách hàng, với sản lượng điện thương phẩm năm 2026 ước đạt gần 10 tỷ kWh, với Công ty Điện lực Thanh Hóa, văn hóa DN trước hết là kỷ luật vận hành, chất lượng phục vụ gắn với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn và ổn định.

Theo ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện trong bối cảnh phụ tải tiếp tục tăng cao, bên cạnh đầu tư, công nghệ và quản trị, con người và văn hóa DN được xác định là yếu tố nền tảng. Dựa trên 5 giá trị cốt lõi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Niềm tin - Chất lượng - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm, công ty chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm. Giá trị lớn nhất của văn hóa doanh nghiệp là tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Khi trách nhiệm trở thành chuẩn mực, chất lượng trở thành cam kết, khách hàng thực sự là trung tâm và đổi mới sáng tạo trở thành động lực, thì văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

Nếu ngành điện đề cao kỷ luật vận hành và trách nhiệm phục vụ, thì tại Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, văn hóa được vun đắp từ tinh thần tận tâm, sự gắn kết và trách nhiệm với người nông dân.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng văn hóa dựa trên 5 điều tâm niệm: Được làm việc phải tận tâm; được quan tâm phải chân thành; được cống hiến phải đam mê; được tôn vinh phải khiêm tốn; được hưởng thụ phải sẻ chia. Những giá trị này được định hướng trở thành chuẩn mực ứng xử, tạo sự gắn kết trong đội ngũ lao động và lan tỏa tinh thần trách nhiệm đối với khách hàng, nhất là bà con nông dân - đối tượng mà chúng tôi đang phụng sự”.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nơi niềm tin của khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, văn hóa DN được chú trọng xây dựng trên nền tảng tính chuyên nghiệp, minh bạch và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa), những giá trị văn hóa được cụ thể hóa thông qua việc nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh thần trách nhiệm và phong cách phục vụ khách hàng.

Bà Phạm Anh Vân, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa, chia sẻ: “Văn hóa DN không chỉ dừng lại ở những giá trị được truyền thông trong nội bộ mà phải thể hiện qua hoạt động quản trị, cách ứng xử của mỗi cán bộ và chất lượng dịch vụ mang đến cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, kỷ luật, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phối hợp và đổi mới sáng tạo, lấy sự hài lòng và niềm tin của khách hàng làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh”.

Từ giá trị riêng đến chuẩn mực chung

Để lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong môi trường kinh doanh, ngày 17/8/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 308/KH-UBND triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.

Khung chuẩn mực xác định 6 giá trị cốt lõi: Nhân văn, Liêm chính, Minh bạch, Trách nhiệm, Sáng tạo và Hội nhập. Việc triển khai kế hoạch nhằm xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp, minh bạch; khuyến khích DN lấy đạo đức kinh doanh làm nền tảng, đề cao uy tín, chất lượng, trách nhiệm xã hội và sự hài hòa lợi ích. Đồng thời, gắn phát triển văn hóa DN với cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu địa phương.

Theo kế hoạch, đến năm 2027, Thanh Hóa phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức đại diện DN được tuyên truyền, phổ biến khung chuẩn mực; có 2 trong số 15 DN thí điểm ban hành bộ quy tắc ứng xử hoặc đạo đức DN. Đến năm 2030, có ít nhất 29 DN áp dụng khung chuẩn mực. Cùng với đó là các hoạt động đào tạo, nâng cao nhận thức, hỗ trợ xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm của tỉnh.

“Văn hóa doanh nghiệp vừa là “chân ga”, vừa là “chân phanh” giúp doanh nghiệp có động lực tăng tốc nhưng cũng biết điều chỉnh, cân nhắc trách nhiệm và lợi ích lâu dài. Xây dựng văn hóa không đơn thuần là hình thành những giá trị, niềm tin và chuẩn mực ứng xử trong nội bộ, mà còn là quá trình kiến tạo nền tảng đạo đức kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững trong quản trị”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nhận định.

Cũng theo ông Phong, để phong trào xây dựng văn hóa DN phát triển rộng rãi và thực chất, các DN cần được khuyến khích xây dựng bộ quy tắc văn hóa nội bộ phù hợp với đặc thù ngành nghề và bản sắc địa phương; tăng cường đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là con đường duy nhất để phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế và các giá trị sinh thái; đồng thời tôn vinh và lan tỏa giá trị nhân văn, sự tử tế và tiến bộ trong DN.

Bài và ảnh: Minh Hằng