Nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em

Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và thành viên mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đây là nhiệm vụ quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 do Hội LHPN tỉnh chủ trì.

Báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt chuyên đề sử dụng mạng internet an toàn, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Tại hội nghị tập huấn, các thành viên mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tập huấn, trao đổi 3 chuyên đề về kỹ năng, kiến thức về sử dụng mạng internet an toàn, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em tại cộng đồng.

Thành viên Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trao đổi những hiểu biết về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua các chuyên đề, báo cáo viên là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực, gắn lý luận với tình huống thực tế, phân tích những phương thức, thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và tội phạm mua bán người; hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện nguy cơ xâm hại, lừa đảo.

Đồng thời, cung cấp kiến thức về quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản và những hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các em học sinh và đại biểu lắng nghe các chuyên đề.

Qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực, nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi xâm hại, mua bán phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Lê Hà