Thiết thực phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU

Chiều 19/11, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Thọ Xuân, phường Sầm Sơn, Báo Công lý, Tòa án Nhân dân khu vực 4, UBND phường Sầm Sơn và Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp tổ chức Phiên tòa giả định lưu động xét xử vụ án hình sự vi phạm quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại biểu và ngư dân tham dự phiên tòa giả định.

Đồng chí Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh và đại biểu tham dự phiên tòa giả định.

Tham dự phiên tòa có đồng chí Đỗ Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về chống khai thác IUU và đông đảo ngư dân phường Sầm Sơn.

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo: Trần Văn Khánh (chủ tàu cá, sinh năm 1985) và Dương Minh Hiền (thuyền trưởng, sinh năm 1987). Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 công bố, các bị cáo đã có hành vi cấu kết chặt chẽ để thực hiện tội phạm.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Cụ thể, bị cáo Khánh đã tổ chức đưa 6 ngư dân, cùng hai tàu cá ra khỏi lãnh hải Việt Nam để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước C, nhằm thu lợi bất chính cao hơn.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng được làm rõ tại phiên tòa là Khánh chỉ đạo Hiền tháo gỡ hai thiết bị giám sát hành trình (VMS) và xóa số hiệu tàu cá. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tàu cá, mà còn cấu thành tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”.

Phiên tòa đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tranh tụng, xét hỏi, với sự tham gia của luật sư bào chữa và nhân chứng vụ án.

Đại biểu và ngư dân phường Sầm Sơn tham dự phiên tòa giả định.

Hội đồng xét xử, do Thẩm phán Lê Văn Quân làm Chủ tọa, đã ra phán quyết giả định nghiêm khắc đối với các bị cáo Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền phạm các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”.

Trần Văn Khánh bị phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 4 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 10 năm tù.

Dương Minh Hiền bị tuyên phạt 8 năm tù. Trong đó, tuyên 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 3 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Phiên tòa được tổ chức nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức pháp luật về chống khai thác IUU cũng như tầm quan trọng của các thiết bị điện tử trên tàu cá đến đông đảo ngư dân. Thông qua kết quả phiên tòa giả định khẳng định, hành vi khai thác IUU không còn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà sẽ bị xử lý bằng biện pháp hình sự nghiêm khắc.

Đỗ Đức