Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với đợt mưa lớn, nguy cơ lũ và sạt lở đất

Từ chiều tối và đêm 12/9 đến hết ngày 16/9, Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có công văn số 80/CV-PTDS yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, phương tiện khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua xã Yên Nhân. Ảnh: Lê Hợi

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông, kết hợp không khí lạnh tăng cường yếu, từ chiều tối và đêm 12/9 đến hết ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm; các khu vực khác từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn tập trung chủ yếu trong các ngày 14 và 15/9.

Từ đêm 12/9 đến ngày 16/9, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị và sạt lở đất trên các sườn dốc là rất đáng lưu ý.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai.

Trong đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến cơ quan, đơn vị và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với công trình đang thi công, các hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cùng với đó, các địa phương phải kiểm tra, rà soát phương án hộ đê, bảo vệ các trọng điểm đê điều xung yếu, vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, các công trình đê điều đang thi công dở dang; tăng cường tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố ngay từ giờ đầu.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp phòng tránh để người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

LP