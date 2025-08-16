Thanh Lam, Tùng Dương, Mỹ Tâm góp mặt trong đêm nghệ thuật mừng Quốc khánh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Quyết định số 2937/QĐ–BVHTTDL, chương trình được giao cho Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện hoành tráng này dự kiến sẽ diễn ra vào tối 1/9/2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình được chia làm ba chương, với những chủ đề mang đậm tính sử thi và tinh thần dân tộc: Chương I: Con đường độc lập-thống nhất; Chương II: Khát vọng Tổ quốc; Chương III: Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ.

Theo dự kiến, chương trình sẽ quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu thuộc nhiều thế hệ, gồm những Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú và nhiều ca sỹ, nhóm nhạc đang được yêu thích.

Một số cái tên đáng chú ý có thể kể đến như: Nghệ sỹ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sỹ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, Nghệ sỹ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc; các ca sỹ Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, Mono, Double 2T, Sèn Hoàng Mỹ Lam, Lâm Bảo Ngọc, Lamoon, Đào Mác, Viết Danh, Trọng Tấn, Hoàng Hồng Ngọc, Oplus, Ngũ Cung, Dòng thời gian, Phạm Thu Hà, Nguyễn Hùng, Vũ Thùy Linh, Ngọc Khánh Chi, Minh Ngọc, Quân Lee, Anh Tú, Đông Hùng, Trường Linh, Hoàng Bách, Hoàng Hiệp...

Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu, kết nối giá trị truyền thống với hơi thở đương đại.

Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam có trách nhiệm dàn dựng các tiết mục mới, luyện tập và biểu diễn theo kịch bản đã được phê duyệt. Đồng thời, đơn vị và các cá nhân liên quan cần tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu chất lượng sản phẩm nghệ thuật để đảm bảo chương trình đạt chất lượng cao nhất./.

Theo TTXVN