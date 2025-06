Á hậu Phương Thanh lần đầu thử sức với sân khấu kịch chuyên nghiệp

Hôm nay, 26/6, Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Đỗ Thị Phương Thanh lần đầu tiên được thử sức ở sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp có ý nghĩa xã hội sâu sắc khi đảm nhận 2 vai diễn đầy thử thách trong vở diễn “Hoàng hôn rực nắng.”

Á hậu Phương Thanh lần đầu thử sức với sân khấu kịch chuyên nghiệp. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đây là một thử thách không nhỏ, bởi hai nhân vật thuộc hai thế hệ, hai màu sắc tâm lý khác nhau. Làm sao để mỗi vai có một linh hồn riêng, không bị hòa lẫn mà vẫn nổi bật được bản chất nhân vật trong cùng một vở diễn là điều khiến tôi trăn trở nhất. Nhưng chính sự đối lập đó lại là cơ hội để tôi đào sâu nghề diễn, mở rộng khả năng biến hóa và làm chủ nhịp cảm xúc trên sân khấu, ” Phương Thanh chia sẻ.

Được đánh giá có khả năng biểu cảm chắc chắn, phong thái sân khấu tự nhiên và kỹ năng xử lý tâm lý nhân vật, Phương Thanh đã chứng minh sự trưởng thành ở “mảnh đất” nghệ thuật biểu diễn sau cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Hoàn thành 2 vai diễn khó, cô thể hiện sự cảm kích bởi những trải nghiệm mà mình có được: “ Tham gia vở kịch giống như cho bản thân cơ hội để nhìn và cảm nhận cuộc sống với một góc nhìn khác, những góc nhìn mà không phải lúc nào cũng có thể được trải nghiệm. Đặc biệt, đối với vở diễn đề cao tinh thần và trách nhiệm cao cả của người công an nhân dân lần này, Thanh có cơ hội hiểu hơn nhiệm vụ cũng như cuộc sống gia đình của người chiến sỹ công an. Từ đó, càng thêm yêu , quý trọng hơn những bình yên mà mình đang có ở hiện tại. ”

Một cảnh có Phương Thanh đảm nhận vai chính trong vở kịch “Hoàng hôn rực nắng.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Được biết, trước đó vở kịch “Hoàng hôn rực nắng” (do 3 đơn vị nghệ thuật phối hợp thực hiện là Trung tâm Sân khấu và Phát triển, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Nhà hát Kịch Việt Nam) đã vượt qua vòng sơ loại vào ngày 20/6 và dự thi Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 5 với chủ đề về hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, Á hậu Phương Thanh thủ 2 vai chính là vợ và con gái của nhân vật trung tâm là Phong - chiến sỹ công an từng tham gia phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia.

Á hậu Phương Thanh sở hữu nét đẹp ngọt ngào, thanh lịch cùng vóc dáng và chiều cao lý tưởng. Hiện cô đang là học viên hệ cao học chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu, đồng thời là trợ giảng của Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Sau đăng quang ngôi vị Á hậu, Phương Thanh vẫn duy trì việc học và công tác ở Hà Nội, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam trong các hoạt động nghệ thuật./.

