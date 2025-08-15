Cách thức nhận vé miễn phí xem concert có Soobin, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc

Vé tham dự Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” sẽ được phát miễn phí cho khán giả trong 3 ngày, từ ngày 20-22/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan.

Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” sẽ có sự góp mặt của Soobin Hoàng Sơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là dịp để thế hệ trẻ cùng nhìn lại chặng đường 80 năm đầy gian lao nhưng cũng rất đỗi tự hào của đất nước. Từ cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cho đến hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta về chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với chủ đề “Việt Nam trong tôi,” đêm nhạc là nơi các nghệ sỹ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Đại nhạc hội “Việt Nam trong tôi” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 26/8, tại Sân Bắc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies....

Vé tham dự Đại nhạc hội được phát miễn phí cho khán giả. Đây là cơ hội để đông đảo công chúng cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong niềm vui lớn của đất nước./.

Khán giả nhận vé trong 3 ngày, từ ngày 20-22/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền. Thời gian nhận vé: Sáng từ 9h-11h; chiều 13h-16h. Khi đi nhận vé, khán giả lưu ý mang theo căn cước công dân (bản gốc), Ban Tổ chức sẽ đối chiếu thông tin để tránh trùng lặp. Khán giả sẽ xếp hàng tại cửa Nhà hát Lớn Hà Nội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Xuất trình căn cước công dân cho nhân viên kiểm tra. Sau đó, nhân viên sẽ ghi nhận thông tin và phát tối đa 2 vé/người. Khán giả kiểm tra vé trước khi rời quầy. Chương trình chỉ dành cho khán giả từ 14 tuổi trở lên. Ban Tổ chức lưu ý vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức. Ban Tổ chức có quyền từ chối cấp vé nếu phát hiện vi phạm quy định. Ban Tổ chức không cấp lại nếu vé bị mất hoặc hư hỏng.

Theo TTXVN